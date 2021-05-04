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04/05/2021 07:56

【企業盈警】中泛控股（００７１５）料中期虧損顯著增加

　　《經濟通通訊社４日專訊》中泛控股（００７１５）公布，根據截至３月３１日止３個月虧
損約２﹒７２５億元，而截至去年６月底止中期虧損約４１８３萬元，故預計截至６月３０日止
中期虧損顯著增加。
　　該集團指，虧損擴大主因美國洛杉磯房地產開發項目仍未復工，令相關利息及費用不能資本
化所致。
　　該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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