【企業盈警】中泛控股（００７１５）料中期虧損顯著增加

《經濟通通訊社４日專訊》中泛控股（００７１５）公布，根據截至３月３１日止３個月虧

損約２﹒７２５億元，而截至去年６月底止中期虧損約４１８３萬元，故預計截至６月３０日止

中期虧損顯著增加。

該集團指，虧損擴大主因美國洛杉磯房地產開發項目仍未復工，令相關利息及費用不能資本

化所致。

該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

