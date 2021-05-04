【企業盈警】中譽集團（９８５）料全年虧轉賺最少２﹒９５億美元

《經濟通通訊社４日專訊》中譽集團（００９８５）公布，預期截至３月３１日止年度純利

將不少於２﹒９５億（美元．下同），去年度淨虧損約２﹒９５億元。

該集團指，由淨虧損扭轉為淨盈利主因確認按公平值計入損益金融資產公平值變動收益不少

於２﹒８億元，而去年度虧損約１﹒４９億元；及匯兌收益不少於 ６５００萬元，主要來自煤

炭開採業務，因加拿大元兌美元匯率上升所引致，去年度虧損約３４３０萬元。

該集團預期於６月下旬公布業績。（ｗｈ）

