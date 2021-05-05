《缸邊隨筆－石鏡泉》仲夏夜之夢

《缸邊隨筆》莎士比亞有名劇，叫《仲夏夜之夢，Ａ Ｍｉｄｓｕｍｍｅｒ

Ｎｉｇｈｔ’ｓ Ｄｒｅａｍ》，講上天跟人開玩笑，你瞌埋眼，張開眼時，你見到邊個，邊個

就是你的情人。簡單的說，是情人眼裏出西施，而這個情人眼可以是盲目的。



５月是否要Ｓｅｌｌ，一直都是情人眼，你鍾意Ｓｅｌｌ就Ｓｅｌｌ，唔Ｓｅｌｌ就唔

Ｓｅｌｌ，只要你有食得鹹魚抵得渴的心理準備便是。



中國的五一假期，據歷史數據，是有些ｐａｔｔｅｒｎ。節前一周，小盤股常跌；節後一周

，小盤股常升。這較易解釋，放假嘛，不知假中世道如何，一些細價股便先沽之，假後，原來世

界無變，自然又買番這些細價股。２０１１至２０２０年的１０個五一假中，節前５個交易日，

國證２０００指數有８年是跌的，１０年平均跌２﹒８６％，而節後２２個交易日中小板塊有７

年是升，平均升３﹒７３％，創業板指有６年是上升，平均升４﹒５８％。



今年知得遲，節前無得沽，節後試留意下啲中小板、創業板股。



＊美財政部將要大發債＊



老美又如何？今年可能有些特別，從美國財政部儲在美儲局的存款可見，自２月以來存款由

１﹒７萬億急降至８０００億，這筆錢應是拜登上任後為派錢而派了出去的，拜登想再派，就難

為無米炊，要去借了。要借，先要通過國會，今時美國國會是將美國國債上限這個規條取消了

，即是可以借無限，這個借無限期，只無限至２０２１年７月３１日，之後美國國債要有限，除

非美國國會（１）提高國債上限；（２）又再通過可以借無限，雖然今時美國國債上限是形同虛

設，但到６月時，這個議題怎都會拿出來媒介討論一番。



對股市有甚麼意義？



美財政部自美儲局所抽走的９０００億美元，是派給了美國社會大眾的，但由今時至今年６

月，美國財政部再沒有這筆大錢去刺激美經濟及美股了。



再之，如拜登的這個１０００億，那個１０００億的派錢大計能被國會通過，則美財政部要

大發債了，這些債應都將會在６月至９月時發。



現市場估美儲局會於６月的議息會議後，宣布退市計劃，雖然不會是即時退，但美儲局的退

市公布和美財政部的發債公布一齊面世時，市場有甚麼反應？



又是情人眼裏出西施！









＊中生製藥目標１１元＊



昨日午市閒談，推介中國生物製藥（０１１７７）。



＊集團簡介＊



集團主要從事藥品業務，分別為：



（１）中藥現代製劑及西藥分部從事生產、銷售及配銷中藥現代製劑產品及西藥產品業務；



（２）投資分部從事長期及短期投資業；



（３）其他分部主要從事研發活動、向第三方提供服務以及從事相關醫療及醫院業務。



集團產品包括多種生物藥和化學藥，用於肝病、腫瘤、心腦血管病、骨科、消化系統、抗感

染及呼吸系統等疾病。



＊業績表現＊



２０２０年度，集團營業額下降２﹒４％至２３６﹒４７億元（人民幣．下同），股東應佔

溢利則上升０﹒３％至２７﹒７１億元。年內，集團業務概況如下：



（一）整體毛利減少４﹒４％至１８４﹒６５億元，毛利率下降１﹒６個百分點至

７８﹒１％；



（二）西藥及生物藥：營業額上升２﹒５％至２３０﹒８８億元，佔總營業額９７﹒６％，

分部溢利則下降１７﹒２％至４８﹒４７億元；



１﹒抗腫瘤用藥：銷售額為７６﹒１８億元，佔總營業額３２﹒２％；



２﹒肝病用藥：銷售額為３７﹒５５億元，佔總營業額１５﹒９％；



３﹒骨科用藥：銷售額為２０﹒７４億元，佔總營業額８﹒８％；



４﹒呼吸系統用藥：銷售額為１４﹒８１億元，佔總營業額６﹒２％；



５﹒抗感染用藥：銷售額為１３﹒２４億元，佔總營業額５﹒６％；



６﹒截至２０２０年１２月３１日，集團已累計獲得發明專利授權９２４項、授權實用新型

專利３１項，以及授權外觀設計專利１１５項；



（三）投資：並無錄得營業額，業績轉虧為盈，錄得分部溢利３﹒１６億元；



（四）其他：營業額下跌０﹒５％至５﹒５９億元，分部溢利下降４７﹒７％至３５１３萬

元；



（五）於２０２０年底，集團之現金及銀行結餘為１１２﹒５９億元，短期及長期貸款分別

為１５﹒５３億元及６９﹒２２億元。資產及負債比率（總負債除以總資產）為５２﹒５％

（２０１９年底：４５﹒２％）。



摩根士丹利、高盛及富瑞給予中生製藥目標價分別為９﹒８７、１１﹒１及１２港元。



可現價（約８﹒５港元）吸納，上望８﹒７、９﹒０、１１港元，下破８﹒１港元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

