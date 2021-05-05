【企業盈警】鉅京（０８４５０）料半年淨虧損擴大至約２６０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》鉅京控股（０８４５０），根據對未經審核綜合管理帳目的初步

審閱，預期截至今年３月底止中期淨虧損擴大至約２６０萬元，而２０２０年同期淨虧損約１０

０萬元。有關變動主要由於經營環境競爭加劇以及該期間內押後及取消進行若干項目。

相關業績預期後日（星期五）刊發。（ｎｓ）

