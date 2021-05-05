《經濟通通訊社５日專訊》明樑控股（０８１５２）早前預計截至３月底止季度將錄至少４
００萬元虧損，而２０２０年同期則錄得虧損９３０萬元。集團最新解釋，該季度之預期虧損收
窄主要是由於新冠疫情自２０２０年末有所緩和而建築活動重啓，對香港和海外（包括歐洲、北
美以及亞太市場）客戶的銷售逐步回升，致收入增加約１３０％；考慮到環球經濟狀況不明朗及
潛在競爭，期內提供價格優惠，致毛利率由３３％下降至約２５％；及期內人民幣與歐羅匯率相
對穩定因此匯兌虧損減少的綜合影響。（ｎｓ）
05/05/2021 08:56
【企業盈警】明樑（０８１５２）料首季虧損收窄，收入增１﹒３倍
《經濟通通訊社５日專訊》明樑控股（０８１５２）早前預計截至３月底止季度將錄至少４
００萬元虧損，而２０２０年同期則錄得虧損９３０萬元。集團最新解釋，該季度之預期虧損收
窄主要是由於新冠疫情自２０２０年末有所緩和而建築活動重啓，對香港和海外（包括歐洲、北
美以及亞太市場）客戶的銷售逐步回升，致收入增加約１３０％；考慮到環球經濟狀況不明朗及
潛在競爭，期內提供價格優惠，致毛利率由３３％下降至約２５％；及期內人民幣與歐羅匯率相
對穩定因此匯兌虧損減少的綜合影響。（ｎｓ）
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