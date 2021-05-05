《經濟通通訊社５日專訊》奧栢中國（０８１４８）發盈警，預期截至３月３１日止首季公
司擁有人應佔綜合虧損按年增加不少於３﹒５倍。
集團指，預期虧損淨額增加主因於首季應收貸款及應收利息之減值虧損增加。該集團強調減
值虧損屬非現金項目，對其日常營運及現金流量並無影響。（ｐｌ）
05/05/2021 09:01
【企業盈警】奧栢（８１４８）料首季虧損按年增加最少３﹒５倍
《經濟通通訊社５日專訊》奧栢中國（０８１４８）發盈警，預期截至３月３１日止首季公
司擁有人應佔綜合虧損按年增加不少於３﹒５倍。
集團指，預期虧損淨額增加主因於首季應收貸款及應收利息之減值虧損增加。該集團強調減
值虧損屬非現金項目，對其日常營運及現金流量並無影響。（ｐｌ）
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