【企業盈警】奧栢（８１４８）料首季虧損按年增加最少３﹒５倍

《經濟通通訊社５日專訊》奧栢中國（０８１４８）發盈警，預期截至３月３１日止首季公

司擁有人應佔綜合虧損按年增加不少於３﹒５倍。

集團指，預期虧損淨額增加主因於首季應收貸款及應收利息之減值虧損增加。該集團強調減

值虧損屬非現金項目，對其日常營運及現金流量並無影響。（ｐｌ）

