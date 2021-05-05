【企業盈喜】怡園酒業（８１４６）料首季虧轉盈最多６００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》怡園酒業（０８１４６）發盈喜，預期截至３月３１日止首季扭

虧為盈，料首季錄得公司擁有人應佔溢利不超過６００萬元人民幣，去年同季虧損約２４０萬元

人民幣。

集團指，扭虧為盈主要由於期內葡萄酒產品銷售表現得以恢復，使今年第一季度的收益增加

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集團預期首季業績將於５月７日刊發。（ｐｌ）

