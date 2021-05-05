  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2021 09:02

【企業盈喜】怡園酒業（８１４６）料首季虧轉盈最多６００萬人幣

　　《經濟通通訊社５日專訊》怡園酒業（０８１４６）發盈喜，預期截至３月３１日止首季扭
虧為盈，料首季錄得公司擁有人應佔溢利不超過６００萬元人民幣，去年同季虧損約２４０萬元
人民幣。
　　集團指，扭虧為盈主要由於期內葡萄酒產品銷售表現得以恢復，使今年第一季度的收益增加

　　集團預期首季業績將於５月７日刊發。（ｐｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/05/2021
三桶油及消費股造好　港股升199報28557百天線見阻力
剖析天下04/05/2021
單日確診逾37萬人　印度新冠疫情緣何反撲？
剖析天下04/05/2021
投資及出口帶動　南韓經濟返疫情前水平
財經熱話04/05/2021
《Online有話兒》蓋茨離婚分身家惹關注，中外名人離婚財產又點分？
財經熱話04/05/2021
【金股齊鳴】溫鋼城：市場憂通脹資金轉泊金市　招金上望8元
FOCUS04/05/2021
【FOCUS】通脹?通脹……通脹! QE軟肋漸顯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金