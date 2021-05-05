《經濟通通訊社５日專訊》據英國《天空新聞》報道指，前往英國參與七國集團（Ｇ７）外
長會議的印度代表團中，有兩名成員確診新冠肺炎，目前正接受隔離。（ａｌ）
05/05/2021 16:12
【新冠肺炎】印度Ｇ７代表團兩名成員於英國確診，目前正接受隔離
《經濟通通訊社５日專訊》據英國《天空新聞》報道指，前往英國參與七國集團（Ｇ７）外
長會議的印度代表團中，有兩名成員確診新冠肺炎，目前正接受隔離。（ａｌ）
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