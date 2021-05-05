【全球放水】泰國央行維持利率不變符預期，今年經濟增長料遜預期

《經濟通通訊社５日專訊》泰國央行今日宣布維持政策利率於歷史低位０﹒５％不變，符合

市場預期，是央行貨幣政策委員會連續第八次決定維持利率不變，符合市場預期。

央行強調維持利率不變以保留有限的政策空間，準備在適當時動用政策工具。雖然財政政策

及出口將支持經濟，但預計今年經濟增長料低於預測，外國旅客人數將少於預測。未來將密切監

測泰銖，而通脹於今季料加速。（ａｌ）

