《經濟通通訊社５日專訊》泰國央行今日宣布維持政策利率於歷史低位０﹒５％不變，符合
市場預期，是央行貨幣政策委員會連續第八次決定維持利率不變，符合市場預期。
央行強調維持利率不變以保留有限的政策空間，準備在適當時動用政策工具。雖然財政政策
及出口將支持經濟，但預計今年經濟增長料低於預測，外國旅客人數將少於預測。未來將密切監
測泰銖，而通脹於今季料加速。（ａｌ）
05/05/2021 15:44
【全球放水】泰國央行維持利率不變符預期，今年經濟增長料遜預期
《經濟通通訊社５日專訊》泰國央行今日宣布維持政策利率於歷史低位０﹒５％不變，符合
市場預期，是央行貨幣政策委員會連續第八次決定維持利率不變，符合市場預期。
央行強調維持利率不變以保留有限的政策空間，準備在適當時動用政策工具。雖然財政政策
及出口將支持經濟，但預計今年經濟增長料低於預測，外國旅客人數將少於預測。未來將密切監
測泰銖，而通脹於今季料加速。（ａｌ）
|財經熱話05/05/2021
【財長放鷹】耶倫加息言論試市場水溫?李偉傑:銀行股現價可部署
|FOCUS05/05/2021
【FOCUS】耶倫「失言」? 想多了……
|中國故事05/05/2021
《京城近觀》「五一」遊人摩肩接踵 北京商圈人氣滿滿
|財經熱話05/05/2021
【新股上市】順豐房託今起招股 入場費5212元
|開市Good Morning05/05/2021
曾永堅：建行中線部署可於5.9元吸納
|生財有道05/05/2021
【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰