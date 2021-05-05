《經濟通通訊社５日專訊》美國貿易代表戴琦周二（４日）在美洲理事會會議上直言，需要
結束新冠肺炎疫情，並幫助經濟復甦，就需要讓全世界更容易獲得疫苗，解決全球疫苗分配不公
平問題。
戴琦將在世界貿易組織（ＷＴＯ）本周的一般委員會會議期間，討論發展中國家的疫苗需求
，而目前發展中國家要求世貿放棄疫苗知識產權。
戴琦近日亦已與主要疫苗生產商總裁會面，討論放棄疫苗知識產權的建議，以及促進疫苗生
產與分配的方式。（ａｌ）
05/05/2021 15:07
【新冠肺炎】美國貿易代表：實現經濟復甦須解決全球疫苗分配不公
《經濟通通訊社５日專訊》美國貿易代表戴琦周二（４日）在美洲理事會會議上直言，需要
結束新冠肺炎疫情，並幫助經濟復甦，就需要讓全世界更容易獲得疫苗，解決全球疫苗分配不公
平問題。
戴琦將在世界貿易組織（ＷＴＯ）本周的一般委員會會議期間，討論發展中國家的疫苗需求
，而目前發展中國家要求世貿放棄疫苗知識產權。
戴琦近日亦已與主要疫苗生產商總裁會面，討論放棄疫苗知識產權的建議，以及促進疫苗生
產與分配的方式。（ａｌ）
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