【大國博弈】美國商務部向台灣施壓，要求優先向美企供應晶片

《經濟通通訊社５日專訊》美國商務部長雷蒙多周二（４日）出席活動時表示，商務部正敦

促台積電等台灣企業，要求他們優先向美國汽車製造商等企業供應晶片，緩解近期晶片短缺。

他表示長遠而言，需要增加投資以在美國生產更多半導體，其他關鍵供應鏈亦需要回流，包

括轉移到盟國，因為目前在美國生產的先進晶片比例為零，而未來應該佔３０％以符合需求。

他又強調晶片短缺問題涉及到美國就業崗位，商務部沒有一日不在試圖解決有關問題，而如

果在美國再興建６個半導體工廠，將會有成千上萬的美國人獲得工作。

而據聽取相關情況簡報的官員指，商務部正計劃下周與車企就此舉行一次高級別會談，不過

商務部發言人未予置評。



＊布林肯：美國支持台灣擁有自我防衛能力＊



美國國務卿布林肯周二接受英國《金融時報》採訪時表示，美國致力於確保台灣擁有自我防

衛的能力，強調這承諾不會消失，而與此同時任何人如企圖以武力破壞現狀，都會是一個非常嚴

重的錯誤。

白宮國安會印太協調員坎貝爾最新則表明，美國應明確表態願意在中國武力攻台時防衛台灣

的說法存在重大缺陷，強調對台灣形勢表示關切合適，但中美皆認同在某種程度上維持現狀，更

符合兩國最佳利益。（ａｌ）（ｚｚ）

