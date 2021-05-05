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05/05/2021 09:16

【大國博弈】傳華府考慮修改中資企業在美上市禁令

　　《經濟通通訊社５日專訊》據美國報章《政治報》（Ｐｏｌｉｔｉｃｏ）報道，美國司法部
律師雷恩日前在華盛頓特區聯邦法院法庭上表示，法院正審理兩間被列入國防部黑名單的中資上
市公司，挑戰國防部禁令的證券交易案件，而他們極可能在國防部缺乏足夠理由，證明其與中國
軍方的聯繫下獲法庭豁免，故華府正考慮修改中資企業與中國軍方有關連的標準，繼而影響禁止
在美國證券交易所上市的標準。（ａｌ）

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