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05/05/2021 10:55

【大國博弈】美國總統拜登：希望下月出訪歐洲時會見俄國總統普京

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統拜登周二（４日）在白宮表示，其團隊正致力安排下月
訪問歐洲期間，與俄羅斯總統普京會面。
　　兩國領導人上月舉行通話後，白宮表示拜登已提議未來幾個月在第三國舉行會議，而拜登將
於下月前往英國、比利時，與七國集團（Ｇ７）和北約（ＮＡＴＯ）領導人舉行峰會。（ａｌ）

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