【新冠肺炎】傳日本考慮延長東京等地區緊急狀態

《經濟通通訊社５日專訊》據日本《讀賣新聞》報道指，日本政府正考慮延長東京和其他主

要都會地區將於下周二（１１日）到期的緊急狀態。

日本於上月底宣布東京都、大阪府、京都府和兵庫縣進入為期１７日的緊急狀態，以遏制新

冠肺炎感染人數激增的趨勢。

不過目前距離東京奧運開幕僅不足３個月時間，延長緊急狀態限制措施令人擔心奧運能否如

期舉行。（ａｌ）

