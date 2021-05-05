《台股攻略－馮偉明》電子股疲弱，未能重返萬七點

《台股攻略》加權指數今早（５日）高開１６９６８點，及後曾一度重上１７０００點之上

，午市電子股沽盤湧現，觸發大市掉頭向下，最終收全日最低位１６８４３點，跌９０點，成交

金額則回落至新台幣４５５１億元。

傳產股反彈成為今日大市焦點。航運股表現亦有追捧，長榮海運收新台幣７９﹒９０元，升

新台幣１﹒９０元，陽明海運收新台幣８７元，升新台幣７元，為三大貨櫃股中升幅最高之股票

，而萬海則收新台幣９２﹒５０元，升新台幣１﹒１０元。鋼鐵股亦重拾升軌，中鋼盤中一度升

至漲停價新台幣３９﹒８５元，收新台幣３９﹒２５元，升新台幣３元，成交量擴大至４２萬張

，中鴻及聚亨升至漲停，而高興昌、春源、中鋼構、千興及威致亦表現不俗。因為全球銅料需求

強勁，加上銅價重上每噸 １ 萬美元關卡，刺激銅片供應商第一銅股價開市後便直接升至漲停

價新台幣５８﹒３０元收市。電子股今日未能擺脫劣勢，午市過後沽壓湧現，最終普遍收跌。台

積電早市曾一度上升，但力度不足，收新台幣５８５元，跌新台幣６元。大立光收新台幣

３０１０元，跌新台幣５元。聯發科表現慘澹，盤中曾跌穿千元關口，收新台幣１００５元，跌

新台幣８０元，而其走勢更拖累ＩＣ設計股表現。鴻海相對強勢，收新台幣１１０元，升新台幣

１﹒５０元。

近日台股調整下成交急增，更超越港股成交量，惟近日電子股每每反彈乏力，限制大市回升

力度，投資者宜審慎部署。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

