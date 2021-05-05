【財長放鷹】耶倫加息言論試市場水溫？李偉傑：銀行股現價可部署

《經濟通通訊社５日專訊》美國財政部部長耶倫「放鷹」，指美國或需加息防止經濟過熱，

市場猜度聯儲局或短期內加息，更有指耶倫發言屬試探市場對加息政策的水溫。消息影響港股今

早波動，銀行股齊齊炒高。若聯儲局隨後落實加息，往往預示經濟環境向好，那現時又是否部署

加息及復甦概念股的好時機？



＊耶倫：或需略調高利率防經濟過熱＊



美國財長耶倫表示，政府大舉增加開支振興經濟，到某段日子之後，利率或需略為調高，以

確保經濟不會過熱。惟其後她澄清，自己並無預期總統拜登推動刺激計劃，必然導致聯儲局有需

要溫和上調利率。



＊李偉傑：匯控中線望有１０％升幅＊



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》指，雖然他預料聯儲局

不會急於加息，但相信在經濟前景漸明朗的情況下，加息是預期之事，他認為屆時本地銀行及內

地銀行板塊將可受惠，其中他推薦匯控（００００５），雖然該股派息仍未全面回復，但待公司

盈利能力提升時，料可再吸引資金，建議４７元買入，中線料有１０％至１５％升幅，目標價定

於５３元至５４元水平。

在板塊部署上，李偉傑建議投資者平均投資新、舊經濟板塊。舊經濟股方面，相信可受惠復

甦概念帶動，除了銀行股外，他推薦投資收租股，雖然聯儲局加息等因素或致板塊受壓，但隨經

濟環境復甦對行業亦有較大利好。他建議部署領展（００８２３），因公司資產價值有所提升，

亦有於國內發展業務，現價水平估值吸引，他建議可長線部署，可於７２元水平買入，上望疫情

前約８２元位置。

至於新經濟板塊方面，他認為ＳＡＡＳ概念股值得部署，其中他看好金山軟件（０３８８８

），因公司業績有改善，亦看好其遊戲及軟件業防前景，建議可中線部署，約５３至５４元買入

，目標價７０元水平。（ｊｃ）

