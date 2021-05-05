《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動回落受困建築業

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數的擴張力度，於２０２１年４月份再度放緩，未

能延續３月份急擴佳態，乃受建築業的商務活動及新訂單表現均差強人意之困，服務業尚穩，使

整體非製造業的業務活動預期保持樂觀佳態。政府繼續強力防控惡疫，加上力推國內大循環、國

內外雙循環的新策，有助經濟強化穩中有進發展的質與量。



＊建築業訂單及商務活動皆大幅回落＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年４月份僅達

５４﹒９，較對上一個月大幅回落１﹒４個百分點，即使３月份５６﹒３環比飆升４﹒９個百分

點，但連同２月份環比回落１個百分點、１月份跌３﹒３個百分點，使２０２１年前四個月出現

淨減０﹒８個百分點之況。

非製造業中的兩大產業表現未如人意，乃受困於（甲）建築業，頗有急轉直下之概：商務活

動指數於２０２１年４月份達５７﹒４，較對上一個月大幅回落４﹒９個百分點，表現遠遜於３

月份６２﹒３環比大幅上升７﹒６個百分點，更得而復失６０，擴張力度減慢。

建築業的幾個主要項目的發展，亦每有回落，如（Ｉ）新訂單分類指數，於是月份達

５２﹒４環比回落６﹒６個百分點，而３月份份５９環比升５﹒６個百分點和２月份５３﹒４環

比升２﹒２個百分點，指數僅高於１月份跌４﹒６個百分點而達５１﹒２，意味擴張形態相當反

覆。

此使（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於４月份環比急跌４個百分點至５１，而３月份

５５環比上升０﹒８個百分點，２月份５４﹒２所升１﹒４個百分點和１月份５２﹒８升０﹒１

個百分點，使２０２１年前４個月累計淨回落１﹒７個百分點。

和（ＩＩＩ）投入產品價格分類指數雖回升１﹒１個百分點至６４﹒７，而銷售價格分類指

數環比僅升１﹒７個百分點至５６﹒７，低於投入產品價格８個百分點。

（ＩＶ）建築業的業務活動預期指數於２０２１年４月份僅６４﹒８環比回落３﹒３個百分

點，而３月份達６８﹒１僅升０﹒１個百分點，尚可受２月份達６８﹒２大升１４﹒６個百分點

所抵。

再看（乙）服務業，最新的情況相對於建築業稍好：商務活動指數於２０２１年４月份達

５４﹒４，較對上一個月回落０﹒８個百分點，而３月份５５﹒２環比升４﹒４個百分點，和２

月份５０﹒８環比０﹒３個百分點、１月份５１﹒１跌３﹒７個百分點，使２０２１年前４個月

淨減０﹒４個百分點的三連跌。

至於（一）國家統計局所調查的２１個服務業資料顯示：「從行業情況看，鐵路運輸、航空

運輸、住宿、電信廣播電視衛星傳輸服務等商務活動，位於６０以上高位景氣區間」，所指重點

有（１）「６０」，為「高景氣區間」，而２月份則只為「５５或以上」，可見主要服務業的擴

張力度力明顯的加快；而（２）電信廣播電視衛星傳輸服務業等高技術行業快增，當然受惠於

５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，難得的更是（３）鐵路、航空運輸擴張力度更大，顯內地的

人流、物流活動相當頻仍。



＊服務業擴張略放緩業務預期良好＊



服務業的（二）新訂單分類指數於２０２１年４月份環比減少４﹒１個百分點，惟所達

５１﹒３，即使表現遠不及３月份５５﹒４環比升７﹒３個百分點，卻為連續兩個月踞臨界點以

上的擴張水平，而２月份回落至４８﹒１，環比進一步下跌０﹒２個百分點，而１月份跌２﹒９

個百分點更由擴張轉至４８﹒３的收縮水平。

還有（三）服務業的（１）投入產品價格分類指數於２０２１年４月份達５３﹒１環比減少

１﹒７個百分點，而（２）銷售價格分類指數環比跌１﹒５個百分點而為５０﹒２，剛越臨界點

，低於投入產品價格指數２﹒９個百分點，即售價尚未受到成本價格較快增長的太大壓力。

最重要的，是（四）服務業的商務活動預期指數在２０２１年４月份略跌０﹒２個百分點而

為６２﹒７，３月份環比回落０﹒３個百分點處６２﹒９的高位景氣區，連同２月份環比大幅上

升７﹒９個百分點至６３﹒２，皆高於１月份跌４﹒８個百分點跌破６０而僅為的５５﹒３，有

不錯啟示性。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

