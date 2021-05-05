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即市新聞

05/05/2021 16:03

《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒２０，留意１﹒１９５０支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４８　　　１０９﹒１９　　　１０９﹒４３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０２７　　　１﹒１９８６　　　１﹒１９８７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９１５　　　１﹒３８８７　　　１﹒３８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６１　　　０﹒９１２１　　　０﹒９１６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９０　　　７﹒７６７０　　　７﹒７６８２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國財長耶倫表示，過去十年偷╱漏稅情況嚴重，稅款總計達７萬億美元，政
府將堵塞有關漏洞，追回稅款可作為支持刺激經濟方案的資金。為了防止經濟過熱，可能不得不
提高利率。雖然耶倫在稍後出席華爾街日報會議澄清自己並非預測或者建議聯儲局加息，但其言
論已經令市場震驚，擔心美聯儲或提早縮減經濟刺激措施。財長的講話令美股承壓，三大指數漲
跌不一，美匯指數則升至９１﹒４０。
　　市場關注近期美國官員就貨幣政策言論的轉向，雖然不一定即時帶來影響，但預期美國保持
復甦勢頭，通脹繼續上升的機率較大，若更多的官員提出要開始考慮政策調整，匯市或會加快轉
風向。歐元跌穿１﹒２０，留意１﹒１９５０附近的支持。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９９０　　　１﹒２０８０　　　１﹒１９４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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