【新冠肺炎】樣本收集包現炒賣情況，賣家收「代取費」每個２０元

《經濟通通訊社５日專訊》多個行業包括飲食業、地盤工人等要定期強制檢測，加上外傭確

診數字上升均需要作檢測。於網上平台，有賣家聲稱「代取」樣本收集包，但實質就為「炒賣」

，每個價格由２０元－２５元不等。

按規定，每張八達通只可拿取一個樣本包，惟有人發現不少市民都帶備多張八達通卡，並來

回排隊多次拿取多個，而且同一張八達通相隔約１５分鐘後便可以重新拍卡再領取，變相可無限

領取。

據《有線新聞》報道，該台記者「放蛇」約其中一個賣家交收，該賣家指，樣本包大部分是

在郵局領取，大多是找人幫忙，不是集團式，認為是大家餬口而已。至於記者詢問他怕不怕犯法

，賣家指，現在是代取，你是給我運費，我和你交收，反問有何問題，又指樣本包是免費，但要

時間去領取，就當是聘請他去排隊，最低工資都不止２５元。

報道指，早上看到部分人有多張八達通，例如其中一人在３分鐘內取了６個，保安站在旁邊

沒有阻止，告示牌亦列明每人限取一份。

報道又引述大律師蘇俊文指，覺得這個行為很踩界，因為有機會是犯了盜竊罪的條例，也是

一個灰色地帶，未必符合到法例上的不誠實的意圖，永久剝奪政府財產，說只是代送而收取服務

費，變相這個漏洞有機會導致不能控告盜竊的罪行。蘇俊文又指，如果證明到賣家是有組織犯罪

，而且阻礙到防疫，法庭有機會判重一點，本身盜竊罪的刑期上限是１０年。（ｃｗ）

