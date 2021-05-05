【夜期時段】即月期指最新報２８３２９點，升２８點，低水８９點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３０９點，升８點，低水１０９

點，最新報２８３２９點，升２８點，低水８９點，合約成交３８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０６９８點，升４點，低水２４點，最新報１０７０８點

，升１４點，低水１４點，合約成交１８１張。

