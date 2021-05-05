【新冠肺炎】梁子超：兩名外傭初步確診可能有傳播群組

《經濟通通訊社５日專訊》呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，兩名初步確診感染變

種病毒的外傭在本港長時間居住，一定是本地病例及活性傳播，加上兩人熟悉，應有群組傳播，

形容是極之危險，需研究如何攔截。梁子超相信二人感染源頭應為輸入病例，但不知隔了幾多代

，認為病毒可能滲透外傭群組，目前社區風險急增，建議完成外傭強制檢測後，再安排免費檢測

，以防患者潛伏期長，一定要做好源頭追蹤，否則有可能形式第５波疫情。

梁子超表示，若本港仍不對高發病地區實施禁飛，一定會再有復陽個案，建議向入境人士進

行抗體檢測，在酒店檢疫第３日再增加多一次驗測，盡早將患者移離酒店，否則酒店住客及員工

可能受感染造成社區傳播。他指出，現時已暫停部分高危地點的班機來港，但印尼和尼泊爾亦有

好多外傭來港，當局應要留意這些地區的疫情發展，不能掉以輕心。



＊減短已接種疫苗者檢疫期無科學理據＊



梁子超又指，政府正研究完成接種疫苗的市民，是否可以縮短檢疫期是無科學理據，他認為

疫苗不能百分百保障病毒不會傳播，特別是現存與變種相關的資料很少，強調無疫苗可縮短僭伏

期或降低傳播力，一旦有走漏，可能令更多市民要檢疫２１天，手尾會很長。（ｈｙ）

