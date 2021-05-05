《經濟通通訊社５日專訊》社區出現感染變種新冠病毒個案。實政圓桌立法會議員田北辰建
議，為抵港人士在檢疫初期和結尾，各抽血一次檢驗抗體，如果入境人士未曾接種新冠疫苗，但
出現抗體，就要送院；如果有接種疫苗，兩次抗體水平出現差異，顯示所產生的抗體未必與疫苗
有關，亦要送院。
食物及衞生局長陳肇始表示，衛生防護中心正就抵港人士檢疫期間是否要抽血做抗體測試，
以及要做多少次檢測等問題，徵詢專家意見，有最新資料時會適時公佈。（ｈｙ）
05/05/2021 15:30
【新冠肺炎】田北辰倡為抵港人士驗兩次抗體，陳肇始：正徵詢專家
《經濟通通訊社５日專訊》社區出現感染變種新冠病毒個案。實政圓桌立法會議員田北辰建
議，為抵港人士在檢疫初期和結尾，各抽血一次檢驗抗體，如果入境人士未曾接種新冠疫苗，但
出現抗體，就要送院；如果有接種疫苗，兩次抗體水平出現差異，顯示所產生的抗體未必與疫苗
有關，亦要送院。
食物及衞生局長陳肇始表示，衛生防護中心正就抵港人士檢疫期間是否要抽血做抗體測試，
以及要做多少次檢測等問題，徵詢專家意見，有最新資料時會適時公佈。（ｈｙ）
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