【修例風暴】荃灣國慶衝突，４男女涉暴動罪成判囚５１至５６個月

《經濟通通訊社５日專訊》荃灣前年國慶日發生警民衝突，中五生「健仔」曾志健當日中槍

，４名男女早前被裁定在開槍事件前參與暴動、縱火，他們今午在區域法院被判入獄４年３個月

至４年８個月。

本案原本涉及５名被告，依次為陳珩（男，３９歲）、陳金國（男，２０歲）、李振文（男

，２６歲）、馮清華（男，２２歲）及郭小琴（女，２３歲），除陳珩及李振文分別報稱清潔工

及程式員外，其餘均為學生。馮清華早前因沒有依時到庭，已被法庭頒下拘捕令通緝。餘下４名

被告被控一項暴動罪，指他們於２０１９年１０月１日在荃灣海壩街一帶參與暴動；而陳珩再被

控一項縱火罪，指他於當日用火意圖損壞他人財產。

主審法官練錦鴻聆聽辯方求情後，下午練官就暴動罪以４年６個月為量刑起點，考慮到各

被向的背景，及沒有證據顯示他們當日的實際角色，最終判陳金國及李振文囚４年３個月，判郭

小琴囚４年５個月。陳珩則因另涉縱火罪被判囚４年６個月，當中２個月與暴動罪刑罰分期，其

總刑罰為４年８個月。

辯方今日求情指，被告陳珩的前妻患有精神分裂，即使他與前妻已離婚，但仍肩負照顧前妻

及岳母的責任，望法庭考慮到其情況，再加上事件中沒警員受傷，予以輕判。辯方也提到，其餘

３名學生被告均有良好品格，第五被告更長時間以志願者身份服務社會。（ｈｙ）（ｚｚ）

