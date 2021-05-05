《經濟通通訊社５日專訊》自由黨主席張宇人在立法會大會上表示，據他了解，政府將在７
月開始分批發放電子消費券，市民可透過四個支付平台使用，不可以存入銀行戶口等。他在網上
一個研討會指，希望業界可以研究方式吸引市民消費，除了使用電子消費券外，亦使用去年派發
的一萬元現金，刺激消費。（ｈｙ）
05/05/2021 16:54
【紓困措施】張宇人：政府將在７月開始分批發放電子消費券
《經濟通通訊社５日專訊》自由黨主席張宇人在立法會大會上表示，據他了解，政府將在７
月開始分批發放電子消費券，市民可透過四個支付平台使用，不可以存入銀行戶口等。他在網上
一個研討會指，希望業界可以研究方式吸引市民消費，除了使用電子消費券外，亦使用去年派發
的一萬元現金，刺激消費。（ｈｙ）
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