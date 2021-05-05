《經濟通通訊社５日專訊》電訊數碼（０６０３３）預期，截至今３月３１日止年度純利按
年升不少於５５％，去年同期錄得純利８０２０萬元。該集團認為純利增長主要由於節省一般費
用開支，及獲得新冠疫情政府資助所致。
該集團預期於今年６月刊發業績公告。（ｈｙ）
05/05/2021 17:50
【企業盈喜】電訊數碼（６０３３）料全年多賺不少於５５％
《經濟通通訊社５日專訊》電訊數碼（０６０３３）預期，截至今３月３１日止年度純利按
年升不少於５５％，去年同期錄得純利８０２０萬元。該集團認為純利增長主要由於節省一般費
用開支，及獲得新冠疫情政府資助所致。
該集團預期於今年６月刊發業績公告。（ｈｙ）
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