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即市新聞

05/05/2021 12:36

《真知灼見－溫灼培》市場對通脹憂慮持續發酵

　　《真知灼見》市場對通脹的憂慮持續發酵，擔心聯儲局在收緊貨幣政策上可能會有所提早，
拖累了昨晚（４日）美股表現。市場對通脹的憂慮並非無因。首先，上月加拿大央行已率先收緊
了貨幣政策。至於聯儲局最看重的通脹數字，核心ＰＣＥ平減物價指數於第一季，按年比更高企
２﹒３％，高於聯儲局制定的２％通脹目標。上周，著名投資者巴菲特亦提出了對未來通脹憂慮

　
＊商品相繼創新高＊
　
　　而從筆者的觀察，美國大豆價格只差約１４％，而玉米價格只差１３％便相繼到達其於
２０１２年所創的歷史高位；銅價更早於上月已破了歷史高位。而昨晚，大連鐵礦石期貨價格亦
剛破了歷史高位。大豆及玉米是主要動物飼料，銅鐵則是主要工業用金屬，用於建築及大型機械
建造；當這四大類商品價格已是如此高企，怎能說通脹只屬短暫性呢？
　　下周三（１２日）美國將公布以消費物價指數衡量的通脹數字。市場估計，該數字的４月份
年通脹率可能將高達３﹒６％。倘果如是，即較３月的２﹒６％進一步大幅攀升。面對如此高企
通脹，相信聯儲局長鮑威爾往後將要更費唇舌，去說服市場為何不用擔心通脹問題。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊筆者按：最近有人冒充本人，以溫灼培名義開了ＦａｃｅＢｏｏｋ帳戶，並放上本人照片。　
　
　　　　　該帳戶與本人無關。本人特此聲明。

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