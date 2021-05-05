《錢來自有方－陳玉麗》利用輪證對沖風險

《錢來自有方》不少投資者買輪證，包括窩輪和牛熊證，可能純粹抱著「刀仔鋸大樹」的心

態，即付出較買入相關資產少的資金，就可以博相關資產價格或指數水平的短線上落。其實，窩

輪和牛熊證不是只有「以小博大」一個用途，適當地運用，其實可以對沖投資風險。

窩輪和牛熊證帶有槓桿，投資者只需要用小量的本金，就可以為相關資產或投資組合進行對

沖。舉例，如投資者擔心相關資產的價格短期出現調整，但又不想沽出相關資產，就可以考慮買

入其認沽證（認沽證輪）或熊證，對沖風險。當相關資產的價格下跌，有關的認沽證輪或熊證的

理論價將因而上漲，所帶來的利潤，有機會可以彌補相關資產的部分或全部損失。

至於要買入幾多認沽證輪或熊證，才可以完全對沖手上的相關資產，可參考以下的公式：



認沽證輪或熊證＝（相關資產股數╱對沖值（％）Ｘ換股比率）



投資者不一定要全面對沖，亦可根據對後市看法、信心及風險胃納等，調整對沖比例，例如

只對沖持股的三分一或四分一。投資者利用窩輪和牛熊證進行對沖的最大損失，是買入它們的本

金。

另外，投資者買窩輪或牛熊證的目的，可能是單純希望用較少資金投資於相關資產，但必須

留意避免買入過多輪證，承受過高的風險。投資者也要嚴守投資紀律，包括訂下止賺和止蝕位，

以及決定會否在產品到期前平倉，並且確切執行。

《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

