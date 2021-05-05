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即市新聞

05/05/2021 10:01

《「香」講積金－香敏華》債券基金回報受孳息上升拖累

　　《「香」講積金》美國經濟持續改善加上政府推出大規模財政刺激措施後，投資者對通脹預
期升溫，美國長債孳息抽升，實質利率上升。孳息上揚直接拖累債券基金表現，今年以來強積金
債券基金普遍錄得低單位數字跌幅，對於追求穩健回報的投資者而言無疑是一項打擊。
　　美國聯儲局在上周議息後決定維持利率不變，並繼續維持每月１２００億美元的買債規模。
儲局主席鮑威爾其後表示，今年通脹的暫時上升，仍不會達到需要加息的門檻，目前還不是開始
談論縮減購債規模的時候。儘管近期聯儲局一再強調通脹回升是暫時現象，最終會回落至目標水
平，但這個觀點能否令投資者信服仍有待觀察。而美國十年期國債孳息自年初的約０﹒９％升至
三月底的１﹒７６％後有所回落，四月底公布議息結果後隨即反彈。隨著整體經濟上升，市場預
期美國國債孳息率仍有上行風險。

＊亞債基金、人民幣債券基金影響相對低＊

　　債券孳息與債券價格呈反比關係，即債券孳息上升，債券價格便會下跌，相反亦然。今年以
來美國長債孳息升勢頗急，拖累強積金債券基金普遍下跌。反而美國短債孳息維持穩定，故持有
較多短期債券的基金抗跌力較高。筆者認為，強積金亞洲債券基金和人民幣債券基金受美國國債
孳息急升的直接影響較少，是現時投資環境下定息資產中較理想的選擇。今年以來，強積金債券
基金類別中，環球債券基金錄得的跌幅最大，亞洲債券基金和港元債券基金的跌幅相對輕微，人
民幣債券基金更錄得輕微升幅。
　　傳統上，通脹和債券孳息率從低位上升是經濟好轉的訊號，利好股票資產。某程度上，通脹
實際有助提高議價能力，並推高企業盈利。整體而言，現時的投資環境較利好股票資產、不利定
息資產。惟筆者上期指出，投資者心態亢奮，可能預示著未來幾個月股市的波動性將進一步增加
。筆者認為，投資者若想增持防守性資產，可考慮風險級別較低的股債混合基金如６５歲後基金
和平穩基金等，務求以股票回報彌補債券資產的損失。
《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》

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