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即市新聞

05/05/2021 08:47

【中概焦點】愛奇藝《青春有你》遭北京暫停錄製，美股價收挫３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京市廣播電視局約談了愛奇藝相關負責人
，責令愛奇藝暫停《青春有你》第三季節目錄制。要求該平台嚴格落實廣電行政部門有關管理規
定，切實履行網絡視聽平台主體責任，完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題。
　　《青春有你》節目組今日凌晨回應稱，對此誠懇接受，堅決服從，將嚴格落實有關管理規定
，從即日起暫停該節目錄制，積極營造清朗健康的網絡環境，感謝各界對節目的關心和監督，對
其中出現的問題深表歉意。愛奇藝隔晚在美股價跌３％，報１４﹒６１美元，母企百度
（９８８８）在美股價則跌２﹒４％，報１９９﹒９８美元。
　　《青春有你》是愛奇藝模仿南韓《ＰＲＯＤＵＣＥ　１０１》所製作的選秀綜藝節目，第三
季原定於本周六（８日）決賽，票數最高的９位選手將組成男團出道。目前排名第一的選手余景
天在決賽前夕被網民起底，指他不但涉嫌具雙重國籍，其父母開設的卡拉ＯＫ還「涉黃涉毒」，
引發「民眾」向當局舉報。余景天事後已宣布因身體原因退賽，其他選手的粉絲希望此舉能讓自
家偶像獲得出道機會，卻不料換來的是節目暫停決賽無期。
　　另外，節目亦被曝出讓粉絲通過贊助商牛奶瓶蓋上的二維碼投票，粉絲購買牛奶只為投票，
將大量未飲用的牛奶倒入下水道造成浪費。

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