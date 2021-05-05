《經濟通通訊社５日專訊》在上海「五五購物節」期間，騰訊（００７００）微信支付聯動
上海線上線下百餘個品牌和近萬家門店，發放總計１０億元人民幣微信支付城市消費券。
據介紹，上海市民可通過「微信支付城市消費券」小程序，免費領取商戶消費券。這些消費
券涵蓋餐飲、零售、電商、酒旅等多個行業，覆蓋京東（０９６１８）、星巴克、來伊份、家樂
福等多個品牌商家。（ｊｔ）
05/05/2021 14:41
【數字人幣】微信支付在上海發放總計１０億元城市消費券
《經濟通通訊社５日專訊》在上海「五五購物節」期間，騰訊（００７００）微信支付聯動
上海線上線下百餘個品牌和近萬家門店，發放總計１０億元人民幣微信支付城市消費券。
據介紹，上海市民可通過「微信支付城市消費券」小程序，免費領取商戶消費券。這些消費
券涵蓋餐飲、零售、電商、酒旅等多個行業，覆蓋京東（０９６１８）、星巴克、來伊份、家樂
福等多個品牌商家。（ｊｔ）
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