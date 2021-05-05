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即市新聞

05/05/2021 17:39

【中概焦點】蔚來首次衝出中國，將在挪威推出智能電動旗艦ＳＵＶ

　　《經濟通通訊社５日專訊》蔚來宣布，將於今年９月在挪威開啟首款車型－－智能電動旗艦
ＳＵＶ－－全新ＥＳ８的交付。智能電動旗艦轎車ＥＴ７將於明年登陸挪威市場。這是蔚來首次
進入中國以外的市場。
　　蔚來汽車創始人、董事長、ＣＥＯ李斌表示，蔚來從成立一開始就致力於成為一個全球品牌
，為全世界的用戶提供好的產品和服務。選擇挪威作為中國以外的第一個市場，不僅僅因為挪威
是對電動汽車最友好的國家，更因為挪威熱愛環保，追求創新的文化與ＮＩＯ的願景有很多的共
同之處。（ｊｔ）

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