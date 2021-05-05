《全球視野－胡一帆》中國經濟第一季強勁開局，下一步怎麼看？

《全球視野》中國２０２１年第一季ＧＤＰ按年增速高達１８﹒３％，主要是受到消費的拉

動。我們預計全年ＧＤＰ增速將在８﹒５％以上，消費和投資將成為重要驅動力。



＊零售銷售加速復甦＊



今年第一季社會消費品零售按年增速進一步升至３３﹒９％，遠高於去年第四季４﹒６％。

所有主要的消費子行業增幅都因低基數效應而飆升，尤其是黃金和珠寶、汽車、餐飲和通訊設備

。２０１９年第一季至２０２１年第一季期間，銷售年均複合增長率為４﹒２％，反映出整體零

售銷售增速仍低於趨勢水準。我們依然預計，在２０２０年下跌近４％後，２０２１年零售銷售

將實現低雙位數增長，並將成為未來幾季推動經濟增長的主要動力。自３月份以來，大多數需要

人際接觸的服務業增速出現反彈。除了餐飲（屬於零售行業）已回升至２０１９年水準外，國內

航班、酒店入住率和地鐵客運量等其他服務活動也回升至僅略低於或持平於２０１９年的水準。

今年１至２月期間，由於北方地區再度出現新冠肺炎確診病例導致出行受限，上述經濟活動較２

０１９年水準一度驟減５０－６０％。

我們預計經濟復甦勢頭將在今年餘下時間裡加速。首先，與假期旅行相關的預訂率正在回升

。攜程網的數據顯示，截至４月中旬，勞動節假期的機票、酒店、景點門票和租車預訂量分別較

２０１９年增長２３％、４３％、１１４％和１２６％。第二，隨著新冠疫情得到控制，３月份

跨區域旅行限制有所放寬。

此外，疫苗接種速度正在加快，目前接種率約為１４％，遠高於３月中旬前的不到５％。政

府計劃至６月底達到４０％的疫苗接種率，至２０２１年底達到６４％。

最後，鑒於家庭實際可支配收入（按年增１３﹒７％）和支出（按年升１７﹒６％）以及勞

動力市場狀況的改善（失業率從２０２０年２月６﹒２％的峰值降至２０２１年３月的５﹒３％

），消費信心有望進一步回升。



＊固定資產投資基本回歸正軌，製造業和基礎設施投資迎頭趕上＊



今年第一季固定資產投資按年增長２５﹒６％，遠高於去年第四季８﹒２％。從主要分項來

看，第一季房地產固定資產投資按年升幅最高；製造業和基礎設施投資是主要推動力，第一季分

別按年增長２９﹒８％和２９﹒７％（１－２月增幅分別為３７﹒３％和３６﹒６％）；由於基

數較高，房地產固定資產投資按年增速並不那麼強勁，在２５﹒６％（低於１－２月的

３８﹒３％）。從２０１９年第一季到２０２１年第一季的年均複合增長率來看，房地產投資按

年增速在７﹒６％，依然相當亮眼；基礎設施投資按年增長２﹒３％；但製造業按年下降２％。

展望未來，由於政府收緊對開發商融資和房貸的監管，房地產投資的韌性可能受限並將繼續

放緩；而鑒於低基數效應和政府有針對性的政策支持，製造業和基礎設施投資按年增速可能達到

５－１０％。我們預計，固定資產投資在２０２０年增長２﹒９％後，２０２１年有望實現高個

位數增幅。



＊第二季出口增長，未來幾季貿易順差可能收窄＊



由於基數效應及來自歐美的外需走強，今年第二季中國出口按年增速飆升至４９％。從商品

來看，居家辦公或防疫相關商品需求持續穩健，勞動密集型產品進一步反彈，帶動出口全面走強

。鑒於疫苗接種進展以及美國新一輪刺激措施帶動外需回暖，再加上低基數效應，我們預計第二

季出口勢頭將持續強勁，但在海外生產最終恢復常態後，隨著供應鏈替代效應減弱，下半年出口

可能更為明顯地放緩。

總體而言，２０２１年出口有望實現雙位數增長（遠高於２０２０年的３﹒６％）。第一季

進口按年增速也大幅上升至２８％；在年底低基數效應、國內持續復甦和大宗商品價格上升的支

持下，進口增速可能繼續走高。這表明，未來幾季中國的貿易順差或進一步收窄，並令經常帳餘

額承壓。

ＣＰＩ溫和走高：ＰＰＩ再通膨仍將繼續。３月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）仍維持在

０﹒４％的低位，主要受豬肉價格的拖累。我們預計全年ＣＰＩ將基本保持溫和走勢，２０２１

年平均為２％左右（低於２０２０年的２﹒５％及政府目標約３％），因豬肉價格主導的食品通

膨走低，且通膨從上游向下游的傳導有限。３月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年增長４﹒４％。

鑒於低基數效應、工業板塊復甦且大宗商品價格上漲，二季度ＰＰＩ可能繼續升向中個位數水準

。總體而言，目前中國的通膨壓力仍相對較低，不太可能促使政府採取應對措施。



＊政策繼續正常化，但不會「急轉彎」＊



鑒於經濟復甦冷熱不均以及外部不確定性，政策正常化很可能循序漸進，不會出現「急轉彎

」。貨幣政策很可能保持審慎且靈活適度，並確保銀行間市場的流動性合理充裕。不過，我們預

計下半年房地產行業的信貸政策將進一步收緊。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆》

