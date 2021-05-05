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05/05/2021 10:35

【華為風波】印度確定５Ｇ設備供應商名單，華為中興均出局

　　《經濟通通訊社５日專訊》印度宣布當地電訊商展開半年的５Ｇ網絡測試，獲入閘的５Ｇ設
備供應商包括愛立信、諾基亞及三星，至於兩間中國設備製造商華為及中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）則雙雙出局。
　　外媒此前曾引述印度政府官員指，印度基於安全擔憂考慮，阻止通訊營運商使用華為製造的
電訊設備。（ｅｙ）

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