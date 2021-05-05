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05/05/2021 13:22

【ＦＯＣＵＳ】耶倫「失言」？想多了……

　　【ＦＯＣＵＳ】從「可能必須適度提高利率，以確保經濟不會過熱」，轉軚至「既不是預期
也不是建議加息，通脹不會持續上升」，花旗國財長耶倫短短數小時內的南轅北轍表態，頗似
「失言」震散科技股再緊急補鑊的劇本。
　　不過，若看看美國３月創歷史新高的貿易逆差，再看看受「加息」言論支撐蹲跳式彈至兩周
高位的美元，與其說耶倫「失言」，不如說是魚和熊掌都想兼得。
　
＊加息言論南轅北轍，或為平衡美元匯率＊
　
　　聯儲前掌門、現財長耶倫周二（４日）以視像形式出席《大西洋雜誌》虛擬峰會時表示，鑑
於數萬億美元刺激性支出帶來的蓬勃增長，可能必須適度提高（ｒｉｓｅ　ｓｏｍｅｗｈａｔ）
利率，以確保經濟不會過熱。鷹派言論迅即拖累蘋果、特斯拉、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等重磅科技股
急挫，納指收跌近２％。
　　不過，就在短短數小時後，她再於出席《華爾街日報》論壇活動時稱，通脹不會持續上升及
成為美國經濟的問題，強調早前有關利率的表態「既不是預期，也不是建議」。
　　耶倫的「澄清」是否代表早前「失言」？以她師從諾貝爾經濟學獎得主Ｊａｍｅｓ　
Ｔｏｂｉｎ、又以冷靜著稱看，恐怕絕非如此簡單。談及加息，除了或是為聯儲試水溫，最大的
可能或是試圖平衡股市和匯率，魚和熊掌都想兼得。
　
＊避美債徹底淪「自己發，自己買」遊戲＊
　
　　　自大摩亞洲區前主席羅奇（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｒｏａｃｈ）去年６月喊出「美元崩潰無可
避免」，美元指數已從當時的９７左右跌至最新的９１附近，且在拜登６萬億美元巨大刺激引發
財赤新高的陰影下，愈顯搖搖欲墜。
　　白宮要大撒幣修路、築橋、派錢、補貼……除了醞釀中的富人稅，靠發債先使未來錢勢在必
行。不過，美聯儲現時持有美國國債已逾５萬億美元之巨，加上美國３月貿易逆差高達７４４億
美元再刷歷史新高，若外國投資者對美元信用的信仰徹底崩潰，減少甚至不再購買美債，美債徹
底淪為「自己發，自己買」的遊戲，最後的結果只能是需求愈來愈少、價格愈來愈低、收益率愈
來愈高。
　　要讓市場相信美元霸權不變，除了拜登喊話「永遠不要做空美國」，並非貨幣政策制定者的
耶倫突然提及「加息」，可謂意料之中，從美元蹲跳式彈至兩周高位即可見一斑。至於突遭棒喝
的科技股？回想去年３月，大概率歇口氣再漲過。

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