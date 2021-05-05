《投資智慧－鄧聲興》京東物流最快本月招股，是否值得抽？

《投資智慧》近日由京東集團（０９６１８）分拆的京東物流通過上市聆訊，最快本月招股

及上市，估值或達到４００億美元，集資３０億至４０億美元。到底京東物流是否值得抽？我們

從基本面遂步分析。



京東物流前身為京東旗下內部物流服務部門，２０１７年京東物流宣布獨立營運，成立京東

物流子集團。京東創辦人劉強東當年力排眾議自建物流，據報是要解決快遞容易遺失、延誤、包

裝破損等問題。集團２０２０年收入７３３﹒７４億元，按年增長４７﹒１９％。同期虧損按年

擴大至４０﹒３７億元人民幣，２０１９年蝕２２﹒３７億元，主要受可轉換可贖回優先股公允

價值變動所影響。若撇除有關部分，錄得經調整盈利１７﹒０９億元，２０１９年同期經調整虧

損９﹒２４億元。集團預期，今年度虧損淨額將會顯著增加，因為可轉換及可贖回優先股公允價

值變動，疫情相關的政府支持減少，令毛利率下跌，加上行政、銷售及市場推廣等開支增加。



雖然集團近年業績錄得虧損，盈利能力有待改善，但集團自身的優勢卻不能看小，集團外部

客戶收入正在增加，物流網絡覆蓋全國。外部客戶的收入貢獻佔總收入的百分比從２０１８年的

２９﹒９％增加至２０１９年的３８﹒４％，截至２０２０年９月３０日止９個月，進一步增加

至４３﹒４％，可見集團除了為母公司京東電商作物流，在第三方的客戶群數量亦增長不少。集

團物流網絡幾乎覆蓋中國所有地區、城鎮及人口，截至去年９月３０日，京東物流已營運８００

多個倉庫，總管理面積約２０００萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積，而截至去年底集團

擁有逾１９萬名配送人員。



有別於一般物流公司，京東物流投放大量資源用於科技創新，擁逾四千項專利版權。最近三

年共投資４６億元用於研發，佔同期總收入的３﹒４％。截至去年底已擁有包括逾４４００項專

利及版權，其中可留意，逾２５００項涉及自動化及無人技術。於所有關鍵物流運營環節，包括

倉儲、運輸、分揀及配送，均運用先進的無人技術及機器人，如自動導引車、自主移動機器人及

分揀機器人、無人駕駛汽車等，極大提高速率、準確性及生產力；並且致力於鞏固其在國內一體

化供應鏈物流服務的龍頭地位。另外，投資者亦可參考京東物流上市前的投資者，當中包括騰訊

控股（００７００）、紅杉資本中國基金、高瓴資本、中國人壽保險及中國國有企業結構調整基

金等。相信上市後前景可看好。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

