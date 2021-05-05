  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2021 11:01

《樓市亮話－湯文亮》英國九成半按揭，有利香港不利英國

　　《樓市亮話》有人話，英國政府比香港政府叻不知多少倍，用一個ＢＮＯ移民計劃，就將香
港精英以及資金吸引到英國。彭博估計，將會有１﹒６萬家庭，大約５００００人移民，涉及資
金１５００億港元，香港樓市一定會大冧。
　
　　老實說，５００００人離開香港的確有影響，不過影響有好有壞，因為離開的人有很多都是
中學生，令到傳統名校有空缺，不過，一雞死，一雞鳴，成績比較好的中學生有機會轉讀傳統名
校，對於那些學生來說，未嘗不是一件好事。至於１５００億走資，可以說是影響甚微，現在甚
至連１５００億走資也沒有出現，令到英國政府失了預算。

　　我估計英國政府為了要應付龐大的香港移民潮，已經為香港人度身訂造房屋計劃，不少香港
城、九龍城亦準備推出，但很奇怪，去英國的人很多，他們攞英國的福利，讀英國學校，但買英
國樓的香港人就不多，令到英國政府不得不推出九成半按揭計劃來吸引香港人在英國買樓

　
　　英國政府又可能算漏了一件事，九成半按揭的確令很多香港人可以在英國買樓，不過，由於
只需要俾５％首期，在英國買樓的人不用出售香港單位，換句話說，英國九成半按揭的副作用竟
然是穩定香港樓市。不過話分兩頭，採用九成半按揭的人好似賭博，倘若樓價下跌，他們隨時可
以放棄５％訂金，反而影響英國樓市穩定性，其實，九成半按揭是一個飲鴆止渴計劃，負面效果
要一段時間才可以反映出來。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2021
【新股上市】順豐房託今起招股　入場費5212元
生財有道05/05/2021
【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？
財經熱話04/05/2021
三桶油及消費股造好　港股升199報28557百天線見阻力
剖析天下04/05/2021
單日確診逾37萬人　印度新冠疫情緣何反撲？
剖析天下04/05/2021
投資及出口帶動　南韓經濟返疫情前水平
財經熱話04/05/2021
《Online有話兒》蓋茨離婚分身家惹關注，中外名人離婚財產又點分？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金