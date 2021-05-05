《樓市亮話－湯文亮》英國九成半按揭，有利香港不利英國

《樓市亮話》有人話，英國政府比香港政府叻不知多少倍，用一個ＢＮＯ移民計劃，就將香

港精英以及資金吸引到英國。彭博估計，將會有１﹒６萬家庭，大約５００００人移民，涉及資

金１５００億港元，香港樓市一定會大冧。



老實說，５００００人離開香港的確有影響，不過影響有好有壞，因為離開的人有很多都是

中學生，令到傳統名校有空缺，不過，一雞死，一雞鳴，成績比較好的中學生有機會轉讀傳統名

校，對於那些學生來說，未嘗不是一件好事。至於１５００億走資，可以說是影響甚微，現在甚

至連１５００億走資也沒有出現，令到英國政府失了預算。



我估計英國政府為了要應付龐大的香港移民潮，已經為香港人度身訂造房屋計劃，不少香港

城、九龍城亦準備推出，但很奇怪，去英國的人很多，他們攞英國的福利，讀英國學校，但買英

國樓的香港人就不多，令到英國政府不得不推出九成半按揭計劃來吸引香港人在英國買樓

。



英國政府又可能算漏了一件事，九成半按揭的確令很多香港人可以在英國買樓，不過，由於

只需要俾５％首期，在英國買樓的人不用出售香港單位，換句話說，英國九成半按揭的副作用竟

然是穩定香港樓市。不過話分兩頭，採用九成半按揭的人好似賭博，倘若樓價下跌，他們隨時可

以放棄５％訂金，反而影響英國樓市穩定性，其實，九成半按揭是一個飲鴆止渴計劃，負面效果

要一段時間才可以反映出來。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

