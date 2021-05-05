  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2021 09:14

【新冠肺炎】確診者上月曾到灣仔入境大樓，３名職員要隔離監察

　　《經濟通通訊社５日專訊》入境事務處表示，該處昨日（４日）接獲衞生防護中心通知，一
名申請人於４月２１日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓八樓港島人事登記辦事處，其後確診新冠肺
炎。
　　該名確診者於上述日期在該辦事處辦理身份證登記手續，期間短暫逗留大概１５分鐘。３名
入境處職員被衞生防護中心列為該確診者的密切接觸者，已安排接受隔離及醫學監察。該辦事處
早前曾接獲衞生防護中心通報另一確診個案，並已按其指引分別於４月２３日及４月２６日完成
徹底清潔和消毒，所有員工早前亦已完成接受病毒測試。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/05/2021
三桶油及消費股造好　港股升199報28557百天線見阻力
剖析天下04/05/2021
單日確診逾37萬人　印度新冠疫情緣何反撲？
剖析天下04/05/2021
投資及出口帶動　南韓經濟返疫情前水平
財經熱話04/05/2021
《Online有話兒》蓋茨離婚分身家惹關注，中外名人離婚財產又點分？
財經熱話04/05/2021
【金股齊鳴】溫鋼城：市場憂通脹資金轉泊金市　招金上望8元
FOCUS04/05/2021
【FOCUS】通脹?通脹……通脹! QE軟肋漸顯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金