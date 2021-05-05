【新冠肺炎】確診者上月曾到灣仔入境大樓，３名職員要隔離監察

《經濟通通訊社５日專訊》入境事務處表示，該處昨日（４日）接獲衞生防護中心通知，一

名申請人於４月２１日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓八樓港島人事登記辦事處，其後確診新冠肺

炎。

該名確診者於上述日期在該辦事處辦理身份證登記手續，期間短暫逗留大概１５分鐘。３名

入境處職員被衞生防護中心列為該確診者的密切接觸者，已安排接受隔離及醫學監察。該辦事處

早前曾接獲衞生防護中心通報另一確診個案，並已按其指引分別於４月２３日及４月２６日完成

徹底清潔和消毒，所有員工早前亦已完成接受病毒測試。（ｃｌ）

