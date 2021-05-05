《經濟通通訊社５日專訊》因參與民主派「３５＋」初選，涉違反《港區國安法》正被還柙
的中西區區議員梁晃維，辭任中西區區議員一職。民政事務總署稱，已接獲梁晃維的辭職通知。
有關區議員辭職事宜，根據《區議會條例》第３２條，在知悉出現空缺後２１天內，藉憲報公告
宣布議席出現空缺。
現年２４歲的梁晃維在２０１９年區議會選舉中首次參選，當時以２２５票之差擊敗競逐連
任的民建聯楊開永，於中西區觀龍選區當選。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/05/2021 10:28
【香港政情】因初選案被羈押，梁晃維辭任中西區議員
《經濟通通訊社５日專訊》因參與民主派「３５＋」初選，涉違反《港區國安法》正被還柙
的中西區區議員梁晃維，辭任中西區區議員一職。民政事務總署稱，已接獲梁晃維的辭職通知。
有關區議員辭職事宜，根據《區議會條例》第３２條，在知悉出現空缺後２１天內，藉憲報公告
宣布議席出現空缺。
現年２４歲的梁晃維在２０１９年區議會選舉中首次參選，當時以２２５票之差擊敗競逐連
任的民建聯楊開永，於中西區觀龍選區當選。（ｃｌ）（ｚｚ）
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