【香港政情】因初選案被羈押，梁晃維辭任中西區議員

《經濟通通訊社５日專訊》因參與民主派「３５＋」初選，涉違反《港區國安法》正被還柙

的中西區區議員梁晃維，辭任中西區區議員一職。民政事務總署稱，已接獲梁晃維的辭職通知。

有關區議員辭職事宜，根據《區議會條例》第３２條，在知悉出現空缺後２１天內，藉憲報公告

宣布議席出現空缺。

現年２４歲的梁晃維在２０１９年區議會選舉中首次參選，當時以２２５票之差擊敗競逐連

任的民建聯楊開永，於中西區觀龍選區當選。（ｃｌ）（ｚｚ）

