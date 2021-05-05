  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2021 10:28

【香港政情】因初選案被羈押，梁晃維辭任中西區議員

　　《經濟通通訊社５日專訊》因參與民主派「３５＋」初選，涉違反《港區國安法》正被還柙
的中西區區議員梁晃維，辭任中西區區議員一職。民政事務總署稱，已接獲梁晃維的辭職通知。
有關區議員辭職事宜，根據《區議會條例》第３２條，在知悉出現空缺後２１天內，藉憲報公告
宣布議席出現空缺。
　　現年２４歲的梁晃維在２０１９年區議會選舉中首次參選，當時以２２５票之差擊敗競逐連
任的民建聯楊開永，於中西區觀龍選區當選。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2021
【新股上市】順豐房託今起招股　入場費5212元
生財有道05/05/2021
【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？
財經熱話04/05/2021
三桶油及消費股造好　港股升199報28557百天線見阻力
剖析天下04/05/2021
單日確診逾37萬人　印度新冠疫情緣何反撲？
剖析天下04/05/2021
投資及出口帶動　南韓經濟返疫情前水平
財經熱話04/05/2021
《Online有話兒》蓋茨離婚分身家惹關注，中外名人離婚財產又點分？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金