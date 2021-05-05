【新冠肺炎】亞洲移居人士聯盟：促請港府擱置外傭接種疫苗要求

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥昨日表示，會重新檢視要求外傭日後續約或新

來港工作要先接種疫苗的要求，並諮詢相關外傭所屬國家在香港的領事館。亞洲移居人士聯盟歡

迎政府的決定，認為政策涉及歧視，令外傭遭受社會排斥，促請當局擱置接種疫苗要求的決定，

希望當局諮詢外傭團體。

團體亦批評當局要求所有外傭強制檢測，稱有外傭就檢測安排與傭主發生爭拗，為外傭及僱

主帶來不必要壓力，在檢測站外大批外傭聚集排隊等候檢測，反而增加感染風險。（ｓｌ）

