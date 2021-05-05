  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/05/2021 15:01

【新冠肺炎】亞洲移居人士聯盟：促請港府擱置外傭接種疫苗要求

　　《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥昨日表示，會重新檢視要求外傭日後續約或新
來港工作要先接種疫苗的要求，並諮詢相關外傭所屬國家在香港的領事館。亞洲移居人士聯盟歡
迎政府的決定，認為政策涉及歧視，令外傭遭受社會排斥，促請當局擱置接種疫苗要求的決定，
希望當局諮詢外傭團體。
　　團體亦批評當局要求所有外傭強制檢測，稱有外傭就檢測安排與傭主發生爭拗，為外傭及僱
主帶來不必要壓力，在檢測站外大批外傭聚集排隊等候檢測，反而增加感染風險。（ｓｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2021
【財長放鷹】耶倫加息言論試市場水溫?李偉傑:銀行股現價可部署
FOCUS05/05/2021
【FOCUS】耶倫「失言」?　想多了……
中國故事05/05/2021
《京城近觀》「五一」遊人摩肩接踵　北京商圈人氣滿滿
財經熱話05/05/2021
【新股上市】順豐房託今起招股　入場費5212元
開市Good Morning05/05/2021
曾永堅：建行中線部署可於5.9元吸納
生財有道05/05/2021
【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金