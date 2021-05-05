《經濟通通訊社５日專訊》衞生防護中心公布，截至今日（５日）凌晨零時，本港新增６宗
新型冠狀病毒確診個案，３宗屬本地感染，１名菲傭列為本地源頭不明個案。
本地源頭不明個案，涉及一名居於鰂魚涌康怡花園Ｎ２座的菲傭，她於４月１８日曾打第一
劑ＢｉｏＮＴｅｃｈ╱復必泰疫苗。她與同染變種病毒、居於薄扶林豪峰的３８歲菲傭為朋友，
薄扶林豪峰菲傭被列為相關個案。（ｓｌ）
05/05/2021 16:30
【新冠肺炎】康怡菲傭感染變種病毒，已打首劑復必泰疫苗
《經濟通通訊社５日專訊》衞生防護中心公布，截至今日（５日）凌晨零時，本港新增６宗
新型冠狀病毒確診個案，３宗屬本地感染，１名菲傭列為本地源頭不明個案。
本地源頭不明個案，涉及一名居於鰂魚涌康怡花園Ｎ２座的菲傭，她於４月１８日曾打第一
劑ＢｉｏＮＴｅｃｈ╱復必泰疫苗。她與同染變種病毒、居於薄扶林豪峰的３８歲菲傭為朋友，
薄扶林豪峰菲傭被列為相關個案。（ｓｌ）
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