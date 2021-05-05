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05/05/2021 13:38

【新冠疫苗】陳肇始：研究放寬已接種疫苗１４日人士強檢要求

　　《經濟通通訊社５日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在立法會大會上表示，正研究放寬已接
種疫苗滿１４日市民的強制檢疫要求，有關人士居住的大廈若被列入強制檢疫範圍，他的檢疫期
限可能會縮短。
　　陳肇始稱，當局亦正與各個疫苗供應商商討採購新一代疫苗，以配合最快在明年展開的新一
輪疫苗接種計劃，但暫時未有時間表。
　　陳肇始表示，目前本港的疫苗接種率約一成五，有接近１００萬人接種了兩劑疫苗，距離社
區建立保護屏障仍有一段距離。（ｈｙ）

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