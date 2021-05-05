【新冠肺炎】本港新增６宗確診，康怡外傭列源頭不明本地個案

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至５月５日零時零分，本港新增６

宗新冠肺炎確診個案，其中，３宗為從尼泊爾輸入個案，一宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗

與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計１１７９７宗（包括１１７９６宗確診個案和一

宗疑似個案）。

該宗源頭不明的本地個案涉及一名４６歲女病人（個案編號：１１７９３）。她是一名家庭

傭工，沒有病徵，住鰂魚涌康怡花園Ｎ２座。她於５月３日遵從強制檢測公告到社區檢測中心接

受檢測，其後確診。

今日另一宗確診個案涉及一名３８歲女病人（個案編號：１１７９７）。她亦是一名家庭傭

工，與個案１１７９３有流行病學關連。

衞生署公共衞生化驗服務處進一步分析顯示，個案１１７９３及１１７９７均涉及傳染性較

高的Ｎ５０１Ｙ變種病毒株，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，以阻截Ｎ５０１Ｙ變種病

毒株擴散的潛在風險。中心會將病人居住的大廈（鰂魚涌康怡花園Ｎ２座及薄扶林豪峰）所有樓

層單位（分別涉及約２３０及３０個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則

被送往醫院接受治療。該些人士將會進行２１天強制檢疫。

過去１４天（４月２１日至５月４日）累計報告８７宗個案，包括１５宗本地個案（包括一

宗可能本地個案），其中五宗源頭不明。（ｃｌ）

