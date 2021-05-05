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05/05/2021 15:05

【香港政情】蔡玉玲已委託律師就虛假陳述定罪提上訴

　　《經濟通通訊社５日專訊》港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲為報道前年７２１白衣人事件，進行
車牌查冊，被控「明知而在要項作出虛假陳述罪」，上月底罪成，罰款６０００元，成為牽涉７
﹒２１事件中被定罪判刑的第一人，亦是首次有記者因查冊而遭定罪。蔡玉玲在社交網站發文表
示，今日已委託律師就定罪提出上訴。
　　蔡玉玲稱，選舉上訴並非草率，指不論贏或輸，案件最終可能會上訴至終審法院，已經有一
定心理準備。她強調，一直以報道事實、說真話為志業。（ｓｌ）（ｚｚ）

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