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即市新聞

06/05/2021 15:33

《出旗制勝－麥穎儀》港股通今日起恢復交易，北水有望帶動交投

　　《出旗制勝》港股上日（５日）早段跌２３１點後即倒升１２０點，午後反覆向下，最終收
報２８４１８點，全日跌１３９點。大市成交金額只有１０１２億。而隨著美股連日反彈，今早
（６日）恆指亦能隨外圍高開，中段升幅一度擴大至３００點以上，重上２８７００點關口之上

　　港股通今日起恢復交易，市場憧憬北水有望提振大市氣氛及帶動大市交投。雖然港交所
（００３８８）上日表現一般，中段一度跌１％，但最終收市前跌幅可收窄至０﹒３％，收報
４６８﹒８元。而今早開市更隨大市高開０﹒６％，如投資者看好港交所短期有上升動力，或可
留意港交所購２９３２５，行使價５２８﹒８８元，實際槓桿１２﹒３倍，引伸波幅
３１﹒４４％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
　　國內五一黃金周，港股通暫停交易，缺乏北水承托之下，港股大市成交額回落至今年以來的
新低，今個星期的過去３個交易日，港股大市日均成交額不足１０００億元。如成交額持續低迷
，或令市場憂慮港交所下一季度的業績或對股價的負面影響，如短線想用認沽證對沖下行風險的
投資者，或可留意港交所沽２９３２９，行使價４１８元，實際槓桿１２﹒６倍，引伸波幅
２８﹒２５％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
　　五月是中概股業績高峰期，幾隻大型科網股都即將公布業績，其中就包括阿里巴巴
（０９９８８），騰訊（００７００）及京東（０９９８８）。
　　國內反壟斷法的影響仍未消散，騰訊（００７００）股價近兩個月重返６００元附近橫行整
固，昨日更隨著大市反覆向下，收市見全日低位，亦見１０天以來的低位。今早雖能隨大市高開
０﹒７％，但隨後亦要轉跌，重返６００元關口附近。投資者如短期看淡騰訊，或可留意騰訊沽
２０６５１，行使價５５５﹒３８元，實際槓桿８﹒９倍，引伸波幅２９﹒６４％，換股比率
１００兌１，２０２１年０８月３０日到期。
　　雖然近日騰訊股價表現平平，但輪場資金部署仍見積極，截止周三收市，騰訊仍是十大好倉
流入，淡倉流出的股份之一，而樂觀情緒資金流佔比超過９０％。接下來，騰訊將於５月２０日
公布第一季業績，投資者如看好其業績，想在業績前趁低部署騰訊好倉的話，或可留意騰訊購
１４３８６，行使價７００﹒５元，實際槓桿１２﹒４倍，引伸波幅３２﹒７７％，換股比率
１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。但鑒於騰訊短期走勢上欠缺方向，投資者如想作長
線看好部署，或可考慮選擇年期較長的窩輪，可留意騰訊購２３００９，行使價７００﹒５元，
實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅３３﹒５７％，換股比率５００兌１，２０２２年０９月２９日到
期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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