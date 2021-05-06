《出旗制勝－麥穎儀》港股通今日起恢復交易，北水有望帶動交投

《出旗制勝》港股上日（５日）早段跌２３１點後即倒升１２０點，午後反覆向下，最終收

報２８４１８點，全日跌１３９點。大市成交金額只有１０１２億。而隨著美股連日反彈，今早

（６日）恆指亦能隨外圍高開，中段升幅一度擴大至３００點以上，重上２８７００點關口之上

。

港股通今日起恢復交易，市場憧憬北水有望提振大市氣氛及帶動大市交投。雖然港交所

（００３８８）上日表現一般，中段一度跌１％，但最終收市前跌幅可收窄至０﹒３％，收報

４６８﹒８元。而今早開市更隨大市高開０﹒６％，如投資者看好港交所短期有上升動力，或可

留意港交所購２９３２５，行使價５２８﹒８８元，實際槓桿１２﹒３倍，引伸波幅

３１﹒４４％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。

國內五一黃金周，港股通暫停交易，缺乏北水承托之下，港股大市成交額回落至今年以來的

新低，今個星期的過去３個交易日，港股大市日均成交額不足１０００億元。如成交額持續低迷

，或令市場憂慮港交所下一季度的業績或對股價的負面影響，如短線想用認沽證對沖下行風險的

投資者，或可留意港交所沽２９３２９，行使價４１８元，實際槓桿１２﹒６倍，引伸波幅

２８﹒２５％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。

五月是中概股業績高峰期，幾隻大型科網股都即將公布業績，其中就包括阿里巴巴

（０９９８８），騰訊（００７００）及京東（０９９８８）。

國內反壟斷法的影響仍未消散，騰訊（００７００）股價近兩個月重返６００元附近橫行整

固，昨日更隨著大市反覆向下，收市見全日低位，亦見１０天以來的低位。今早雖能隨大市高開

０﹒７％，但隨後亦要轉跌，重返６００元關口附近。投資者如短期看淡騰訊，或可留意騰訊沽

２０６５１，行使價５５５﹒３８元，實際槓桿８﹒９倍，引伸波幅２９﹒６４％，換股比率

１００兌１，２０２１年０８月３０日到期。

雖然近日騰訊股價表現平平，但輪場資金部署仍見積極，截止周三收市，騰訊仍是十大好倉

流入，淡倉流出的股份之一，而樂觀情緒資金流佔比超過９０％。接下來，騰訊將於５月２０日

公布第一季業績，投資者如看好其業績，想在業績前趁低部署騰訊好倉的話，或可留意騰訊購

１４３８６，行使價７００﹒５元，實際槓桿１２﹒４倍，引伸波幅３２﹒７７％，換股比率

１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。但鑒於騰訊短期走勢上欠缺方向，投資者如想作長

線看好部署，或可考慮選擇年期較長的窩輪，可留意騰訊購２３００９，行使價７００﹒５元，

實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅３３﹒５７％，換股比率５００兌１，２０２２年０９月２９日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

