《行內行外－梁崇讓》香港證券及期貨業早已開工不足？

《行內行外》從近期政府公布的確診數字來看，相對印度和其他西歐國家，香港近日的疫情

尚算受控，只是新冠變種病毒正蔓延全球，香港不斷有輸入個案，這確令市民感到擔心，因此防

疫措施絕不能鬆懈。同是鄰埠特區的澳門，零確診已有一段頗長時間，著實令香港市民羨慕不已

，因香港政府在控制疫情的手法和接種疫苗方面，其進退失據政策屢受社會人士批評。



＊市民生活百上加斤＊



香港疫情雖然暫時受控，但經濟似乎仍未有復甦的跡象，坊間中小商戶和市民大都叫苦連天

，有不少市民更表示，自黑暴肆虐，隨後疫情爆發，都一直出現開工不足的現象，日常開支只可

靠儲蓄來應付，但由於開工不足或失業已一段時間，儲蓄基本已清袋，政府又沒有提供失業援助

金，未來日子實不容易度過。數據顯示：香港今年１月至３月的失業率仍是６﹒８％，約２６萬

人失業，約有１５萬人開工不足，至３月底領取綜緩個案較去年１月底增加約６０％，創七年來

新高。



申請破產宗數更是近年新高，觀乎銅鑼灣和油尖旺等旅遊旺區吉舖處處，酒樓、酒吧、旅行

社、夜總會等消費場所慘淡經營，種種經濟數據和社會現象所見，香港打工仔未來的歲月仍是艱

苦困難。可是在這非常時期，政府卻批准公共交通帶頭加價，這更容易掀起各種必需品的加價風

氣，從這一年商品價格的升幅來看，例如銅價已破了２０１１年以來的高位，鈀金也是節節上升

，工業金屬同時上漲；芝加哥商品交易所的美國大豆、小米和小麥期貨創８年新高，木材現貨價

格一年累漲近４倍，其餘玉米和棉花等原材料也是上升。很明顯這必定帶動所有製成品和商品都

會調升價格，如香港樓價和租金持續上升，相信市民生活負擔必百上加斤。



＊企業社會責任為次＊



有數據顯示，香港近期再次引發移民潮，移民自然會調走資產，這是否意味有錢人在疫情下

，仍可選擇新生活和新發展之地，而香港的弱勢群體和打工仔，以及普羅大眾只能繼續留在香港

，面對逼在眉睫的困境嗎？大家無奈接受香港政府進退失據的後果啊！回想老一輩人常提及開門

七件事，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶日常生活必需品，現今的人已把開門七件事改口為衣、食

、住、行，可是這些生活必需品都出現壟斷或寡頭壟斷的模式經營，而在香港的資本主義社會裏

，企業以盈利為主要目的，企業社會責任為次，試問大部分市民的生活水平和質素會怎樣呢？上

升還是下降？打工仔每月的收入沒法增加，卻要應付高樓價、貴租金、交通、水、電、煤費用的

不斷上升，實不容易。



此外，有調查指出，兩大超級市場雖然領取了政府保就業的大額津貼，銷售盈利在疫情下同

時上升，但並沒有把所得津貼回饋市民，反將貨品的平均售價向上調高，如以自由經濟的角度來

看，商業決定便是企業的最佳擋箭牌，政府也是無法干預，因此這令市民感覺每日工作所付出和

收入的，只是為這些大財團打工而已，真是百般滋味在心頭，但也是無奈！



＊港府只向「綿羊」開刀＊



經歷香港９７回歸的市民，總聽到「馬照跑、舞照跳」這句說話，這句話是指香港社會市民

生活模式不變，社會仍會是歌舞昇平。可是近１０多年來，隨著社會風氣變遷和互聯網的蓬勃發

展，加上經年疫情限聚令的影響，舞照跳的生活形式已有所改變或無法再跳了，現應可改說為「

馬照跑、股照炒」了，只要大家留意賽馬的投注額和股票的成交額，以及在坊間常常有市民談馬

論股，便知賭馬和炒股已成了香港人生活的一部分。



香港賽馬會和港交所（００３８８）是兩所不同類型的機構，香港賽馬會雖是一所博彩娛樂

機構，但也是全港最大慈善公益資助機構，更願意投入資金訓練和培育以及給機會在本土出生的

香港騎師，否則永遠不會出現一個能在同日兩勝國際一級賽的騎師何澤堯為香港爭光。港交所就

不同了，是一所擁有特權的上市公司，她並不是慈善機構，賺了的錢只會分給股東，鮮有回饋社

會，為甚麼同是有特權的機構，卻有不同做法，相信只因港交所是上市公司吧！這就無必要維護

香港社會和市民的利益，盈利和商業決定便是企業的擋箭牌，那大家只好祈求香港賽馬會不要上

市了，否則香港連最大最有錢的慈善機構也會失去的。



話說回來，香港政府仍是港交所單一的大股東，大部分董事都是由政府委任，跟政府的關係

千絲萬縷，誰才是政策的主導者？不言而喻！但在其政策上從沒有扶持香港中小型證券公司和本

土從業員的發展，反在２００３實施一業兩管和撤銷最低佣金制，令本土業界出現惡性競爭，大

部分經營困難，變相只為港交所打工，甚至零佣金掠奪下，有如開工不足，怎不叫本土業界怨聲

載道和失望。美國現任總統拜登為了緩解美國社會貧富懸殊和不公平的問題，已提出開徵富人稅

及提升企業稅率等措施，香港政府有關當局夠膽這樣提出嗎？筆者相信不會，只會向「馴服的綿

羊」開刀，增加股票印花稅吧！



＊為何不重設最低佣金制？＊



後記：香港交易所公布業績，首季盈利按年大升七成，２０２１年１月平均每日成交金額創

２４５７億元的月度新高，第一季有五個交易日成交金額超過３０００億元。因此第一季平均每

日成交金額創季度新高達２２４４億港元，分別較２０２０年第一季及２０２０年第四季上升

８６％及５９％。２０２１年第一季共有３２隻新股上市，集資額達１３６６億港元，是

２０２０年第一季集資額的９倍有多，按首次公開招股集資額計，香港交易所位列全球第三。交

易費較２０２０年第一季上升５﹒９７億元或８８％，源於股本證券產品平均每日成交金額上升

９１％。



從以上數據來看，總會令市民有一個錯誤訊息，認為證券業界全面復甦，筆者曾說證券業界

是社會的縮影，今天業界的盈利只是集中在小部分的中介法團手中，港交所有特權，當然是穩賺

，其他中小型證券公司就如香港的小商戶一樣，同是經營困難，靠佣金收入的從業員在零佣金的

競爭下，早已開工不足，市傳有多間證券公司正要求每月平均成交量不多（俗稱要交數）的客戶

主任（經紀）離開公司以減低成本，如傳聞屬實，業界又怎會全面好景呢？加上近期港股的成交

額已由高峰回落，內地正收緊金融科技和企業壟斷的政策，這直接影響這類企業的盈利和資金投

入這類企業的意欲，可見港股短期走勢仍是偏淡，政府此時增加股票交易印花稅，只會令資金加

速流出市場。



至於筆者在文章一直強調為甚麼勞工市場上有最低工資、的士計程車有最低起表制、旅遊業

取締零團費、茶餐廳淨飲也要雙計，為甚麼證券及期貨業不可以取締零佣金，重再設立最低佣金

制呢？？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

