《缸邊隨筆－石鏡泉》做個開心的投資者

《缸邊隨筆》阿媽告訴我，做人是艱難的。因為我幼時，是生活在個資源匱乏年代，阿媽持

家不易，所以常講：有柴又憂無米煮，有米又憂無柴賣。我們那時，有柴有米，就快樂了。投資

者也一樣，要憂這憂那，只要不用憂，就可以做到個快樂的投資者了。怎可以不用憂？不用想，

做個腦袋空白、白癡的人便可以了。



假如你夠白癡，信美儲局長的有排都唔加息，信前美儲局長，即現美國財長耶倫講她的加息

言論不是真的，則你仍可坐釣魚船，不為這兩天來的股市波動動心。



＊美企季報提及通脹大增８倍＊



但如你不做白癡，硬是要：又要憂有柴無米煮，有米無柴賣，咁就煩了，因為美國通脹真在

漲，美國銀行（ＢｏｆＡ）的股票策略員Ｓａｖｉｔａ Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｎ統計了一下

Ｓ＆Ｐ ５００公司第一季季報，有提及「通脹」字詞的公司較去年上升了逾８００％，這是自

２０１１年以來最高的。



今年首季公司季報中的公司邊際利潤是達至高位，如跟著下來的經營環境有些轉差，而生產

成本又不回下的話，這些廠家會加價定減價？按以往經驗是加價！



ＢｏｆＡ列出了以下在第一季季報有講通脹，有加價壓力的公司。



工業股：



ＦＡＳＴ（Ｆａｓｔｅｎａｌ）、ＤＯＶ（Ｄｏｖｅｒ）、ＡＬＬＥ（Ａｌｌｅｇｉｏｎ）

、ＰＮＲ（Ｐｅｎｔａｉｒ）、ＬＵＶ（Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ Ａｉｒｌｉｎｅｓ）、ＨＯＮ（

Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）、ＷＭ（Ｗａｓｔｅ）、ＭＭＭ（３Ｍ Ｃｏｍｐａｎｙ）、ＳＷＫ（Ｓ

ｔａｎｌｅｙ Ｂｌａｃｋ ＆ Ｄｅｃｋｅｒ）、ＭＡＳ（Ｍａｓｃｏ）；



民生股：



ＣＡＧ（Ｃｏｎａｇｒａ）、ＫＭＢ（Ｋｉｍｂｅｒｌｙ）、ＭＤＬＺ（Ｍｏｎｄｅｌｅｚ

）；



原料股：



ＰＰＧ（ＰＰＧ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）、ＣＥ（Ｃｅｌａｎｅｓｅ）、ＳＨＷ

（Ｓｈｅｒｗｉｎ－Ｗｉｌｌｉａｍｓ）、ＰＫＧ（Ｐａｃｋａｇｉｎｇ）、ＡＶＹ

（Ａｖｅｒｙ）；



科技股：



ＴＥＬ（ＴＥ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）；



消費品股：



ＣＭＧ（Ｃｈｉｐｏｔｌｅ Ｍｅｘｉｃａｎ Ｇｒｉｌｌ）、ＷＨＲ

（Ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ）、ＴＳＣＯ（Ｔｒａｃｔｏｒ）、ＰＯＯＬ（Ｐｏｏｌ）、ＰＨＭ

（Ｐｕｌｔｅ Ｇｒｏｕｐ）；



康健：



ＩＤＸ。



這些公司怎講通脹，怎講加價，大家可以不必細看，總之知道他們有意加價便是。



美國通脹是否要好漲才可加息？答案是一定，因為一如筆者今周一文：「慢」談美儲局，就

是美儲局會死不認通脹是永久性的，都只是臨時性的，所以投資者為求心安，都是白癡些，不要

看ＢｏｆＡ的，聽美儲局的便是。



那麼，為甚麼耶倫一講或要加息，美納指股即跌？但道指卻升？耶倫講，強調是「講」加息

，這是一級地震，道指的投資者是感覺不到的，因為他們較白癡，少做孖展（不讓做太大孖展）

，自然是不會騰雞。但納指的投資者，多不是白癡的，識用電腦，做盡孖展，就是這個做盡孖展

，就會聰明反被聰明誤，就算是一級地震（不用到六級），他們已坐不穩，要沽貨求自保。如果

之前爆煲的南韓人Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的基金未爆煲，怕也會被耶倫的講或要加息，被爆煲了

，因為Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的一些投資其槓桿做到３００倍，１蚊炒３００蚊，賺１個仙，便

賺到３蚊，是成本的３倍。但如蝕１個仙，便蝕３蚊，只得１蚊本，怎贖身？



憂心的投資者，不單要自己想法減孖展，而且要怕對沖大戶減孖展不足，一到有三級地震，

不用等到七級，對沖大戶如Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ、如雷曼、如長期資本對沖基金，會累到全球

焦頭爛額。當然，不去憂心的、白癡的，會傻有傻福，日日都是個開心的投資者。







＊中銀香港目標先看３２元＊



昨筆者在《午市閒談》視頻推介了中銀香港（０２３８８），中銀香港昨創一月高位，收報

２８﹒０５元，升１﹒８２％，在本地銀行股中表現只屬中規中矩，預期市盈率１０﹒５９倍，

預期周息率４﹒６７％。



＊首季業績驚喜＊



雖然新冠肺炎疫情至今仍未受控，但中銀香港首季業績尚算有驚喜，並獲券商看好，加上預

期周息率有４﹒５厘以上，值得考慮作為中長線收息之用。



中銀香港上季淨利息收入跌逾兩成，其淨息差較預期及同業表現更差，但高盛相信，中銀香

港貸款增長，長遠可抵銷不利影響，故只輕微下調其目標價２％至３４﹒８元。



其餘３間看好中銀香港的券商則予其目標價由３１﹒８至３４﹒４元不等。



＊股價走勢向上＊



技術上，中銀香港股價在周線圖上見橫行，在日線圖則見突破，並呈向上移動態勢；有機會

彈上保力加通道上軸２８﹒５元，料反覆趨上，再升至３２至３５元之間。



策略上，投資者可於短期阻力位２８﹒５元吸納，目標看３２元或以上；短期支持２５﹒２

元，止蝕２５元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

