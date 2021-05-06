《經濟通通訊社６日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈喜，預期截至３月３１日止首季度將
錄得介乎１０００萬美元至１４００萬美元的淨利潤，去年同季則錄得淨虧損９２０萬美元。
集團指，扭虧為盈主要由於第一季煤炭價格和煤炭銷售量的增長；以及於１月執行中投公司
可轉換債券延期協議而錄得的財務收入。
集團預計於５月１４日公布業績。（ｐｌ）
06/05/2021 09:00
【企業盈喜】南戈壁（１８７８）料首季虧轉盈最多１４００萬美元
《經濟通通訊社６日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈喜，預期截至３月３１日止首季度將
錄得介乎１０００萬美元至１４００萬美元的淨利潤，去年同季則錄得淨虧損９２０萬美元。
集團指，扭虧為盈主要由於第一季煤炭價格和煤炭銷售量的增長；以及於１月執行中投公司
可轉換債券延期協議而錄得的財務收入。
集團預計於５月１４日公布業績。（ｐｌ）
|財經熱話05/05/2021
【財長放鷹】耶倫加息言論試市場水溫？李偉傑:銀行股現價可部署
|FOCUS05/05/2021
【FOCUS】耶倫「失言」? 想多了……
|中國故事05/05/2021
《京城近觀》「五一」遊人摩肩接踵 北京商圈人氣滿滿
|財經熱話05/05/2021
【新股上市】順豐房託今起招股 入場費5212元
|開市Good Morning05/05/2021
曾永堅：建行中線部署可於5.9元吸納
|生財有道05/05/2021
【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰