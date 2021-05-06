【企業盈喜】南戈壁（１８７８）料首季虧轉盈最多１４００萬美元

《經濟通通訊社６日專訊》南戈壁（０１８７８）發盈喜，預期截至３月３１日止首季度將

錄得介乎１０００萬美元至１４００萬美元的淨利潤，去年同季則錄得淨虧損９２０萬美元。

集團指，扭虧為盈主要由於第一季煤炭價格和煤炭銷售量的增長；以及於１月執行中投公司

可轉換債券延期協議而錄得的財務收入。

集團預計於５月１４日公布業績。（ｐｌ）

