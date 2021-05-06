【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利，黃偉康：疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽

《經濟通通訊社記者劉孝言６日報道》外電引述美國總統拜登轉軚支持放棄新冠病毒疫苗知

識產權專利，消息導致美國疫苗股受壓，拖累本港疫苗股急跌。復星醫藥（０２１９６）早市曾

急回逾兩成五，康希諾（０６１８５）亦曾急插兩成，然而上述兩股自４月初至５月已累升八成

五及逾兩成，今日股價急回令人憂慮疫苗板塊轉弱勢。

美國貿易代表戴琦發聲明強調，新冠疫情全球健康危機，有需要採取特別措施應對，盡快向

最多人提供疫苗。世貿總幹事奧孔喬伊韋阿拉與多個國家大使舉行閉門會議，商討疫苗知識產權

問題，惟預料取得共識機會不大，目前約有１００個國家表明支持放棄疫苗知識產權，但建議遭

到業界強烈反對。

海通證券分析認為，無需過分擔心專利糾紛。海通醫藥余文心團隊認為，上述決定為拜登政

府暫時表態，仍需國會通過，或會受到藥企及反對議員阻力。且ｍＲＮＡ（信使核糖核酸）生產

技術仍具壁壘，短期內難以被其他藥企完全掌握，持續看好疫苗板塊。



＊棄專利權競爭大增，疫苗股盈利預期受限＊



安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，華府放棄疫苗專利對中資疫苗股影響

深遠。他表示只要美方通過相關議案，全球藥廠便可參考現有多條配方去推出仿製疫苗，而近期

疫苗股高歌猛進全乃市場對其盈利增長具信心，認為疫情下疫苗有價有市，一但市面全現眾多代

替品，原廠疫苗的稀少性下降，便會觸發疫苗價格戰，大幅拖累藥企盈利表現。即使康希諾、復

星及國藥（０１０９９）等中資藥企具國內市場優勢，現時外銷利潤亦較為豐厚，一但專利權失

效，疫苗股盈利憧憬將會幻滅。

黃偉康指，康希諾及復星醫藥等中資疫苗股此前因印度疫情而炒高，日內因專利消息將近期

升幅打回原形，且他留意到相關股份今日早市成交大增，已超逾過去數日的平均全日成交，建議

投資者盡早獲利套現，落袋為安。

