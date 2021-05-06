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即市新聞

06/05/2021 09:10

《專家之言－黃德几》聯想集團ＰＣ具市場優勢，整固後有望再上

　　《專家之言》市場研究機構Ｃａｎａｌｙｓ發表報告指出，今年首季全球ＰＣ及平板出貨量
１﹒２２億台，按年增加５３﹒１％，其中Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ和平板電腦表現強勁，出貨量
分別按年升２７４﹒６％及５１﹒８％，至約１２００萬台及３９７０萬台。今年首季度，計及
ＰＣ及平板，聯想集團（００９９２）的出貨量２４０４﹒４萬台，年增長６６﹒５％，排名全
球第一。另外，市場研究機構ＩＤＣ調查數據顯示，２０２１年首季度個人電腦（ＰＣ）出貨量
，聯想集團繼續位居首位，出貨量按年增加５９﹒１％至２０４０﹒１萬部，市場佔有率為２４
﹒３％。

＊第三季度除稅前溢利率創新高＊

　　聯想集團早前宣佈新的組織架構調整，在今年４月１日起，核心業務將由三大業務集團構成
，包括智能設備業務集團（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｇｒｏｕｐ，ＩＤＧ）
、基礎設施方案業務集團（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　
Ｇｒｏｕｐ，ＩＳＧ），以及方案服務業務集團（Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　＆　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ
　Ｇｒｏｕｐ，ＳＳＧ）。集團目標新的財政年度，ＩＤＧ業務旗下的個人電腦（ＰＣ）和智能
設備業務（ＰＳＣＤ）保持行業優勢，而ＩＳＧ和ＳＳＧ營業額目標錄得逾兩成的年度增幅。
　　面對新冠肺炎疫情，市民普遍減少外出，居家工作、網上學習和娛樂活動成為「新常態」，
有助推動個人電腦銷量。截至２０２０年１２月３１日止第三季度，集團個人電腦和智能設備業
務的收入１４０﹒１１億美元，按年增加２７％，收入佔比８１％，分部除稅前溢利增加３５％
至９﹒２５億美元；除稅前溢利率按年增加０﹒４個百分點至６﹒６％，創紀錄新高。

＊宜候低１０元以下吸納＊

　　由於集團擴大其智能手機產品組合和運營商範圍，帶動第三財季的移動業務收入，按年增長
１０％至１５﹒２１億美元，佔總收入的９％，同時恢復了盈利能力。５Ｇ型號的收入貢獻比上
一季度提高了５個百分點至１３％。期內，移動業務產品的平均售價，按季增長６％，按年增加
１９％。至於數據中心，分部收入按年增加２％至１６﹒３４億美元，佔總銷售額的９％，除稅
前虧損進一步收窄至３，３００萬美元。
　　走勢上，近日先後失守１０天和２０天線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線
，宜候低１０元以下吸納，若以大成交突破１１﹒６元阻力，升勢有望持續，不跌穿９﹒２５元
續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份

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