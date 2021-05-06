《專家之言－黃德几》聯想集團ＰＣ具市場優勢，整固後有望再上

《專家之言》市場研究機構Ｃａｎａｌｙｓ發表報告指出，今年首季全球ＰＣ及平板出貨量

１﹒２２億台，按年增加５３﹒１％，其中Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ和平板電腦表現強勁，出貨量

分別按年升２７４﹒６％及５１﹒８％，至約１２００萬台及３９７０萬台。今年首季度，計及

ＰＣ及平板，聯想集團（００９９２）的出貨量２４０４﹒４萬台，年增長６６﹒５％，排名全

球第一。另外，市場研究機構ＩＤＣ調查數據顯示，２０２１年首季度個人電腦（ＰＣ）出貨量

，聯想集團繼續位居首位，出貨量按年增加５９﹒１％至２０４０﹒１萬部，市場佔有率為２４

﹒３％。



＊第三季度除稅前溢利率創新高＊



聯想集團早前宣佈新的組織架構調整，在今年４月１日起，核心業務將由三大業務集團構成

，包括智能設備業務集團（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｇｒｏｕｐ，ＩＤＧ）

、基礎設施方案業務集團（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

Ｇｒｏｕｐ，ＩＳＧ），以及方案服務業務集團（Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ＆ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

Ｇｒｏｕｐ，ＳＳＧ）。集團目標新的財政年度，ＩＤＧ業務旗下的個人電腦（ＰＣ）和智能

設備業務（ＰＳＣＤ）保持行業優勢，而ＩＳＧ和ＳＳＧ營業額目標錄得逾兩成的年度增幅。

面對新冠肺炎疫情，市民普遍減少外出，居家工作、網上學習和娛樂活動成為「新常態」，

有助推動個人電腦銷量。截至２０２０年１２月３１日止第三季度，集團個人電腦和智能設備業

務的收入１４０﹒１１億美元，按年增加２７％，收入佔比８１％，分部除稅前溢利增加３５％

至９﹒２５億美元；除稅前溢利率按年增加０﹒４個百分點至６﹒６％，創紀錄新高。



＊宜候低１０元以下吸納＊



由於集團擴大其智能手機產品組合和運營商範圍，帶動第三財季的移動業務收入，按年增長

１０％至１５﹒２１億美元，佔總收入的９％，同時恢復了盈利能力。５Ｇ型號的收入貢獻比上

一季度提高了５個百分點至１３％。期內，移動業務產品的平均售價，按季增長６％，按年增加

１９％。至於數據中心，分部收入按年增加２％至１６﹒３４億美元，佔總銷售額的９％，除稅

前虧損進一步收窄至３，３００萬美元。

走勢上，近日先後失守１０天和２０天線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線

，宜候低１０元以下吸納，若以大成交突破１１﹒６元阻力，升勢有望持續，不跌穿９﹒２５元

續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份

）

