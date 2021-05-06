【全球放水】馬來西亞維持利率在歷史低位不變，警告存在下行風險

《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞央行今日宣布，決定維持基準利率在歷史低位

１﹒７５％不變，是連續第五次議息會議決定維持利率不變，符合市場預期。

央行聲明指，即使近期在部分地區重新採取防疫限制措施，將在短期內影響經濟活動，但由

於接近所有的經濟部門都獲准運行，最新指標表明第一季度和上月經濟活動繼續改善，不過目前

增長前景的風險仍然偏向下行。（ａｌ）

