《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞央行今日宣布，決定維持基準利率在歷史低位
１﹒７５％不變，是連續第五次議息會議決定維持利率不變，符合市場預期。
央行聲明指，即使近期在部分地區重新採取防疫限制措施，將在短期內影響經濟活動，但由
於接近所有的經濟部門都獲准運行，最新指標表明第一季度和上月經濟活動繼續改善，不過目前
增長前景的風險仍然偏向下行。（ａｌ）
06/05/2021 16:06
【全球放水】馬來西亞維持利率在歷史低位不變，警告存在下行風險
《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞央行今日宣布，決定維持基準利率在歷史低位
１﹒７５％不變，是連續第五次議息會議決定維持利率不變，符合市場預期。
央行聲明指，即使近期在部分地區重新採取防疫限制措施，將在短期內影響經濟活動，但由
於接近所有的經濟部門都獲准運行，最新指標表明第一季度和上月經濟活動繼續改善，不過目前
增長前景的風險仍然偏向下行。（ａｌ）
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